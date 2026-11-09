Denver Nuggets sufre retraso de 16 horas en la CDMX y pone en duda a Nikola Jokic ante Houston

La franquicia de Colorado fue obligada a permanecer casi 24 horas extra en la capital mexicana tras vencer a Indiana

Lo que comenzó como una noche perfecta en lo deportivo terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla logística para los Denver Nuggets. Tras derrotar 114-102 a los Indiana Pacers en la Arena Ciudad de México —triunfo con el que mejoraron su marca a 5-3 en la temporada 2026-27 de la NBA—, la quinteta de Colorado sufrió un severo retraso de 16 horas en su vuelo rumbo a Houston debido a múltiples fallas mecánicas en su aeronave.

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De acuerdo con reportes de los periodistas Katy Winge y Anthony Slater, la delegación arribó al aeropuerto capitalino alrededor de las 21:00 horas del sábado, pero fue notificada de que el avión requería el reemplazo urgente de una pieza.

Aunque el repuesto llegó durante la madrugada, al intentar cerrar la nave la tripulación detectó que la puerta estaba atascada, obligando a los jugadores a desembarcar y volver al hotel cerca de las 5:00 horas tras pasar casi 24 horas varados en la capital mexicana, aterrizando finalmente en Texas hasta las 18:30 horas del domingo.

Arena Ciudad de México con el partido entre Pacers y Nuggets | AP

Nikola Jokic y cinco figuras de Denver, en duda para enfrentar a los Rockets

El desgaste físico y la falta de descanso por la odisea aérea ya tuvieron repercusiones directas en el reporte oficial de lesiones de los Nuggets previo a su compromiso de este lunes frente a los Houston Rockets.

Pacers vs Nuggets en la CDMX | AP

Titulares cuestionables: La franquicia enlistó a sus cinco jugadores iniciales —Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson y Christian Braun— como cuestionables por diversas molestias menores.