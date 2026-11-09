Lo que comenzó como una noche perfecta en lo deportivo terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla logística para los Denver Nuggets. Tras derrotar 114-102 a los Indiana Pacers en la Arena Ciudad de México —triunfo con el que mejoraron su marca a 5-3 en la temporada 2026-27 de la NBA—, la quinteta de Colorado sufrió un severo retraso de 16 horas en su vuelo rumbo a Houston debido a múltiples fallas mecánicas en su aeronave.
De acuerdo con reportes de los periodistas Katy Winge y Anthony Slater, la delegación arribó al aeropuerto capitalino alrededor de las 21:00 horas del sábado, pero fue notificada de que el avión requería el reemplazo urgente de una pieza.
Aunque el repuesto llegó durante la madrugada, al intentar cerrar la nave la tripulación detectó que la puerta estaba atascada, obligando a los jugadores a desembarcar y volver al hotel cerca de las 5:00 horas tras pasar casi 24 horas varados en la capital mexicana, aterrizando finalmente en Texas hasta las 18:30 horas del domingo.
Nikola Jokic y cinco figuras de Denver, en duda para enfrentar a los Rockets
El desgaste físico y la falta de descanso por la odisea aérea ya tuvieron repercusiones directas en el reporte oficial de lesiones de los Nuggets previo a su compromiso de este lunes frente a los Houston Rockets.
Titulares cuestionables: La franquicia enlistó a sus cinco jugadores iniciales —Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson y Christian Braun— como cuestionables por diversas molestias menores.
Baja sensible adicional: A la lista de dudas también se sumó el experimentado DeMar DeRozan, dejando en el aire la alineación con la que Denver encarará su siguiente duelo en la Conferencia Oeste tras alterar por completo su plan de recuperación.