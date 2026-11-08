Nikola Jokic y Jamal Murray disfrutan de México: “Sentimos la energía de los aficionados”

Los jugadores de Denver Nuggets destacaron el ambiente que se vivió en la Arena Ciudad de México durante su visita, donde vencieron a Indiana

Nikola Jokic y Jamal Murray se marcharon de México con una victoria sobre Indiana Pacers y buenas sensaciones de su visita a la capital del país, donde fueron recibidos de forma cálida por los aficionados locales.

El serbio, fiel a su personalidad seria y de pocas palabras, no necesitó extenderse demasiado para compartir sus impresiones.

El tres veces ganador del MVP de la NBA señaló que se sintió feliz durante su estancia en México, una experiencia que disfrutó tanto dentro como fuera de la duela.

"Fue un buen partido, nos llenámos de la energía de la gente y eso es positivo. Allá en Denver mi casa está a unas ocho horas de la arena, por lo que estoy a las largas distancias. Fue una noche increíble", afirmó el 'Joker'.

Nikola Jokic conquista la Arena CDMX | AP

Por su parte, Jamal Murray también se mostró contento con la visita y reconoció que el ambiente que encontraron en la capital fue especial, gracias al apoyo de los seguidores que se dieron cita para presenciar el partido.

"Increíble de verdad, sentimos la energía y eso nos ayudó. Nos sentí que fueramos visitantes. Espero poder regresar pronto y volver a vivir la experiencia", señaló.

El guardia canadiense destacó la conexión con el público mexicano y la energía que transmitieron desde las gradas, algo que hizo más agradable la experiencia de jugar un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

Murray se sorprende por el tráfico de la CDMX

Sin embargo, no todo fue basquetbol para Murray, quien también se llevó una impresión particular de la Ciudad de México: el tráfico. El jugador de los Nuggets reconoció que fue algo que llamó su atención durante su estancia.

"Si el tráfico es demasiado, pero nos senrimos muy bien. Estoy juegos internacionales nos ayudan a conocer otro tipo de aficionados y culturas", manifestó.

De esta manera, Jokic y Murray cerraron su paso por México con una victoria y una experiencia positiva, en la que el recibimiento de los aficionados fue uno de los aspectos que más destacaron los dos referentes de Denver.