¡El paso de los años no perdona! Así luce el estadio donde la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica

Panorámica del Estadio Nacional de Kingston, donde México se enfrentará a Jamaica | ILIANY APARICIO

El Estadio Nacional de Kingston no puede ocultar el desgaste que ha sufrido desde su inauguración

El Estadio Nacional de Kingston se prepara para recibir a la Selección Mexicana, que este sábado afrontará los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica, en un inmueble que, pese a su historia, deja ver el paso de los años y algunas deficiencias en sus instalaciones.

Inaugurado en 1962, el escenario jamaiquino recibe los últimos detalles antes del encuentro. Durante las horas previas al compromiso, trabajadores se encargan de poner a punto el terreno de juego, incluso con labores de pintura para remarcar las líneas de la cancha y dejar todo listo para el silbatazo inicial.

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Sin embargo, más allá de los trabajos en el campo, el estadio luce una imagen que evidencia su antigüedad.

En el interior todavía no hay publicidad alusiva al partido entre México y Jamaica, mientras que algunas de sus instalaciones presentan detalles y fallas propias de un inmueble que necesita renovarse.

Panorámica del Estadio Nacional de Kingston, donde México se enfrentará a Jamaica | ILIANY APARICIO

Uno de los elementos que destaca en los alrededores es la estatua de Usain Bolt, que se ha convertido en un atractivo turístico y custodia simbólicamente el recinto deportivo.

Se espera que el combinado mexicano liderado por Rafael Márquez pueda realizar un reconocimiento de cancha y un entrenamiento previo al compromiso.