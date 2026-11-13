La Selección Mexicana aterriza en Jamaica y comienza la cuenta regresiva para enfrentar a los Reggae Boyz

La era de Rafael Márquez se alista para su primer partido oficial

Después de completar su preparación en Playa del Carmen, la Selección Mexicana llegó a Kingston, Jamaica, donde comenzará la cuenta regresiva para su compromiso ante los Reggae Boyz en los Cuartos de Final de la Nations League.

El equipo dirigido por Rafael Márquez arribó a su hotel de concentración, donde los jugadores comenzaron a ingresar al inmueble y descansar previo a su primer compromiso oficial.

Luis Romo fue uno de los primeros futbolistas en aparecer, acompañado por Johan Vásquez, quienes encabezaron el ingreso de una parte del grupo ante la presencia de los medios de comunicación que se dieron cita para recibir al Tricolor.

Sin embargo, no todos los convocados pudieron ser observados por la prensa. Armando León, Armando 'Hormiga' González, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño ingresaron por una puerta alterna, por lo que su llegada pasó desapercibida para los reporteros presentes.

Jugadores de la Selección Mexicana entrenando en playa de Carmen | IMAGO7

La Selección Mexicana tendrá actividad este miércoles en Kingston, con una agenda que contempla conferencia de prensa, zona mixta y su último entrenamiento antes de medirse a Jamaica.

Rafael Márquez y sus dirigidos afinarán los últimos detalles de cara a un encuentro que representa una prueba importante para el proyecto del estratega mexicano, quien buscará comenzar con el pie derecho su camino en la competencia oficial.

El Tricolor ya está en territorio jamaiquino y ahora tendrá que trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante su concentración en Playa del Carmen.