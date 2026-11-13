Rafa Márquez en un entrenamiento del Tri en Playa del Carmen | imago7

Con el juego ante Jamaica a la vuelta de la esquina, Rafa Márquez aún tiene incógnitas

Una de las principales dudas de Rafael Márquez para conformar su ataque en la Selección Mexicana tiene nombre y apellido: ¿Quién será su delantero? Santiago Giménez, Armando León y la ‘Hormiga’ González son las opciones que tiene el estratega para encontrar al hombre que se encargue de hacer los goles.

Podría interesarte Futbol La Selección Mexicana aterriza en Jamaica y comienza la cuenta regresiva para enfrentar a los Reggae Boyz

Por el momento que atraviesa, Santi parece tomar ventaja en la carrera por la titularidad. El atacante mexicano busca recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proceso del Tricolor, aunque la competencia no será sencilla.

Del otro lado aparece Armando González, quien ha levantado la mano con sus actuaciones y representa una alternativa para el ataque mexicano.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Sin embargo, ‘Hormiga’ González también tiene argumentos para competir por ese lugar. El delantero supera a Giménez en goles y continuidad, dos aspectos que podrían pesar en la decisión del seleccionador, aunque ambos ofrecen características diferentes para ocupar la referencia ofensiva.

En cuanto a los números, González registra seis goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales con el Olympiacos durante la temporada 2026-27, con 577 minutos disputados. En sus registros de liga y copa suma 14 encuentros y mil 127 minutos, además de cuatro tarjetas amarillas.

Armando 'Hormiga' González con Olympiacos | x:@olympiacosfc

EL TRI NECESITA GOLES

La Selección Mexicana apenas registra dos anotaciones en sus últimos cuatro partidos, una cifra que refleja uno de los grandes pendientes de este nuevo proceso.

Por eso, encontrar al delantero ideal no será una decisión menor. Márquez necesita un futbolista que no solamente genere oportunidades, sino que también tenga la capacidad de convertirlas.

Santiago Giménez, Armando León y la ‘Hormiga’ González tienen argumentos para levantar la mano, pero la pregunta sigue ¿quién será el elegido para convertirse en el killer de la Selección Mexicana?