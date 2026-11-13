La Selección Mexicana tendrá su primer reto oficial al mando de Rafael Márquez cuando visiten a los Reggae Boyz

La Selección Mexicana de Rafael Márquez regresa al ruedo. El combinado tricolor visitará el National Stadium para enfrentar a la Selección de Jamaica, duelo correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El partido está programado para disputarse el sábado 14 de noviembre a las 18:00 (hora centro de México) y estará disponible en las pantallas de TUDN, TV Azteca y VIX.

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¿Cómo llegan México y Jamaica?

El conjunto del Kaiser tendrá su segunda Fecha FIFA, en la cual buscará remediar lo hecho en la primera convocatoria, donde el cuadro mexicano no logró consumar su primer triunfo en la nueva era post Javier Aguirre.

En los primeros cuatro compromisos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el Tri no pudo conseguir una victoria, dejando dos empates, uno con los cafetaleros 2-2 y el otro ante los peruanos 1-1; mientras que con Estados Unidos y Chile cayeron 3-0 y 2-0 respectivamente.

Jugadores de la Selección Mexicana durante un amistoso | IMAGO 7

El cuadro de los jamaicanos llegan con una racha de dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro partidos, mismo que fueron correspondientes a la Fase de Grupos de la Concacaf Nations League.

Jamaica logró imponerse ante las selecciones de Guatemala y El Salvador 3-2 y 0-2 respectivamente. Por su parte, cayeron ante su similar de Honduras 0-1 y empataron en la última jornada 1-1.

México vs Jamaica en la Copa América 2024 | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

México y Jamaica suman un importante historial de encuentros, su mayoría en duelos de Copa Oro y partidos amistosos. Los dos equipos de Concacaf se han visto las caras en 29 ocasiones desde 1963, donde el Tri suma 21 triunfos contra solamente tres de Jamaica y cinco empates.

La última vez que ambos países se enfrentaron el marcador terminó en una victoria por la mínima en favor del Tricolor, gracias a un solitario gol de Gerardo Arteaga en el segundo tiempo, duelo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa América 2021; en aquel entonces el equipo nacional era comandado por Jaime ‘Jimmy’ Lozano.