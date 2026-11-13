La selección de los Reggae Boys recibe en Kingston a la Selección Mexicana

Gilberto Mora tendrá una prueba de carácter ante Jamaica. El talento del juvenil mexicano no pasa desapercibido para el rival, pero tampoco representa una preocupación que vaya a cambiar su planteamiento.

Van a probar a 'Morita'

Rudolph Speid, director técnico de los Reggae Boyz, reconoció las condiciones del futbolista tricolor, aunque dejó claro que buscarán ponerlo bajo presión en los Cuartos de Final de la Nations League.

Si es realmente bueno, sobrevivirá; lo vamos a presionar. Si no, lo presionaremos

advirtió el estratega jamaiquino durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado en Kingston.

Gilberto Mora llegando a un partido ante Rayados | Imago7

Speid insistió en que conoce las capacidades de Mora y lo calificó como un jugador “muy, muy bueno”.

Sabemos de él, es muy bueno, pero al final del día, cuanto más presión pones, menos muestra sus habilidades. Si es realmente bueno, sobrevivirá; si no, lo presionaremos

Ricky-Jade Jones, quien vive su primera convocatoria con los Reggae Boyz, también restó importancia a la presencia de Mora y recordó que el enfrentamiento se disputará entre dos equipos.

Gil Mora con México I MEXSPORT