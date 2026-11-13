Presidente de Leones Negros revela que un dirigente de la Liga MX le cerró las puertas

Alberto Castellanos afirma que ahora la situación es más preocupante tras la desaparición del ascenso y descenso

La desaparición del Ascenso y Descenso en el futbol mexicano sigue generando debate, principalmente en los clubes que aspiran a subir al máximo circuito de la Liga MX, respecto al tema el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, habló su sentir y recalcó que Enrique Bonilla le cerró las puertas en su momento para regresar a Primera División.

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¿Qué dijo Alberto Castellanos?

"Toda la argumentación hacia atrás era que se había suspendido, ahora es la eliminación del ascenso, desde que en el reglamento tú pones que no habrá, cuando debería de regresar, ya lo están quitando", empezó destacando el dirigente de la UdeG en una entrevista con TUDN.

Alberto Castellanos en conferencia de prensa| IMAGO7

El dirigente destacó que en su momento propuso comprar una plaza vacante; pero, se lo negaron: "Hubo alguna oportunidad para eso hace seis años, yo hablé en ese momento con (Enrique) Bonilla de 'qué pasa con los lugares 19 y 20' y me dice ahí está, pero no ha habido postor."

"Le dije, nosotros queremos apostar por una y me dijo, no, no es posible, nos cerraron las puertas por todos lados y fuimos al TAS", destaca el presidente de los melenudos.

Finalmente, Castellanos destacó la importancia de volver con el sistema en el futbol mexicano: "Después de todo este movimiento te das cuenta de lo que viene ocurriendo en el futbol mexicano y, de verdad, hoy más que nunca estamos convencidos de que lo que necesita el futbol mexicano es esto, que regrese el ascenso y descenso".

Enrique Bonilla en conferencia de prensa | MEXSPORT

Leones Negros sigue en su lucha por ascender

La U de G han sido uno de los equipos que se han pronunciado fuertemente y una de las últimas protestas contundentes fue previo a su encuentro ante Tampico Madero, en el Estadio Jalisco, con una manta.

Los futbolistas arribaron al encuentro, en el Estadio Jalisco, con una manta blanca en donde llevaba el mensaje “Rugimos por el Ascenso”, el clip de video que fue subido a redes sociales rápidamente tomó protagonismo y alcanzó las 50 mil visualizaciones y varios respuestas en los comentarios en X.

Ahora, los tapatíos se encuentran disputando las Semifinales del Apertura 2026 en la Liga de Expansión MX ante Morelia en busca de llegar a una Final más, al momento los canarios llevan ventaja tras la Ida.