El técnico de Monterrey analizó el cierre del Apertura 2026 en la Liga MX, destacando que el boleto a la Fiesta Grande está en sus manos a falta de dos jornadas

Con el torneo regular entrando en su recta final y la sorpresiva eliminación de sus acérrimos rivales de Tigres sobre la mesa, el director técnico de los Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, analizó el panorama que enfrenta el conjunto albiazul en el Apertura 2026 de la Liga MX. Bajo la premisa del refrán popular "cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar", el estratega argentino reflexionó sobre el momento crítico que vive el campeonato y la necesidad de asegurar el boleto a la siguiente fase.

Almeyda reconoció que no es ideal llegar al tramo definitivo con margenes tan apretados, aunque enfatizó la importancia de que los clubes regios compitan siempre en lo más alto por el prestigio del futbol local.

"Hay una diferencia en quedar afuera mucho tiempo antes y llegar al tramo final con posibilidades; no es lo ideal en ninguno de los dos casos, porque enriquece al futbol que los dos equipos estén, por la jerarquía, jugadores, del otro entrenador y porque hace mejor a la liga", señaló el timonel.

Matías Almeyda en duelo amistoso ante Toluca l MEXSPORT

¿Qué necesita Rayados de Monterrey para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

A falta de dos partidos para que concluya la fase regular del certamen, el estratega argentino dejó en claro que la plantilla es consciente de la responsabilidad que implica representar a una plaza tan exigente, por lo que el boleto a la Fiesta Grande depende exclusivamente de sus propios méritos en la cancha:

Almeyda fue enfático al señalar que, mientras los números favorezcan, el equipo mantendrá una postura combativa para corregir los errores recientes y buscar las victorias necesarias que aseguren el pase automático sin depender de otros resultados.

Rayados se quedó con el triunfo en su visita a Puebla | Mexsport

Rayados buscará dar un paso firme hacia su objetivo este sábado 17 de noviembre, cuando se enfrente al Querétaro en el calendario del torneo.