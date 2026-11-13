De forma heroica con un hombre menos, Morelia toma ventaja ante Leones Negros en Semifinales de la Liga de Expansión

El equipo canario dio el primer golpe en la antesala de la Final de la categoría de plata en el futbol mexicano

Los finalistas del Apertura 2026 en la Liga de Expansión están por definirse y Atlético Morelia dio un primer paso hacia el partido por el título. Pese a tener un hombre menos, el equipo canario supo mantener la ventaja en casa contra Leones Negros de la UdG y tiene la ventaja en su respectiva Semifinal.

Fue al minuto 74 del compromiso celebrado en el Estadio José María Morelos y Pavón que Atlético Morelia se quedó con un hombre menos por la expulsión de Raúl Sandoval. A pesar de ello, el equipo local mantuvo la ventaja lograda en el arranque del segundo tiempo por medio de Josecarlos Van Rankin.

Así fue la victoria de Atlético Morelia contra Leones Negros

Después de un apretado empate sin goles en la primera mitad, Morelia aprovechó una desatención defensiva en un saque de banda. Tras recibir el esférico, Diego Aguilar mandó un servicio largo para Rubén del Campo, quien mandó un centro que quedó a la espalda de Michell Rodríguez pero precisó para Van Rankin.

El exjugador de clubes como Chivas y Pumas incorporó de manera sorpresiva y con un tiro raso venció por lo bajo a Oziel Cantú. Sin embargo, Morelia no supo ampliar la ventaja y terminó con sufrimiento y pidiendo la hora luego de la expulsión de Sandoval por una fuerte y tardía entrada sobre Olaf González.

Con un hombre menos, Morelia no pudo ampliar la ventaja y se salvó del empate al 87' cuando un disparo de Leones Negros pegó en el travesaño. De esta forma, mantuvo el 1-0 con el cual necesita empatar en el partido de vuelta para sellar su pase a la Final del Apertura 2026.

Josecarlos Van Rankin con Atlético Morelia en la Liga de Expansión | IMAGO 7

¿Cuándo es la vuelta entre Morelia y Leones Negros?

El segundo compromiso entre los Canarios y los Melenudos está programado para el próximo domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco. Con ello quedará definida la Final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión, ya que el otro finalista se definirá el sábado 14 a las 21:00 horas.

En la otra serie de la llave, Piratas de Veracruz y Atlético La Paz empataron a un gol en el puerto. La vuelta será en el Estadio Guaycura y el conjunto bajacaliforniano tiene la ventaja de la posición en la tabla, por lo que con el empate en el global avanzaría a la Final de la división de plata.