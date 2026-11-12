La decisión de no comprar al jugador no fue revelada, aunque algunos reportes apuntan que no lleno el ojo de Guillermo Almada

El América comienza a preparar los primeros movimientos de su plantilla de cara al Clausura 2027 y todo apunta a que Raphael Veiga será una de las primeras bajas del conjunto azulcrema. El mediocampista brasileño no habría entrado en los planes de Guillermo Almada para el siguiente torneo, por lo que su etapa en Coapa estaría llegando a su fin.

De acuerdo con Cristian Moraes, colaborador de Territorio MLS, también reportó la salida de Raphael Veiga del América. A través de sus redes sociales, el comunicador señaló que el futbolista tuvo un comienzo complicado bajo las órdenes de André Jardine, aunque posteriormente mostró mejores actuaciones con Guillermo Almada, antes de sufrir una lesión en el hombro que terminó por afectar su continuidad.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

¿Por qué Raphael Veiga dejaría al América para el Clausura 2027?

Uno de los principales factores detrás de su posible salida sería la evaluación realizada por Guillermo Almada. Según los reportes, el mediocampista no habría conseguido convencer completamente al entrenador uruguayo, e incluso habrían existido algunos desacuerdos entre ambos antes de la lesión que lo dejó fuera de actividad durante la recta final del Apertura 2026.

Otro aspecto importante sería el costo de su contratación definitiva. América tendría que desembolsar alrededor de 6.5 millones de dólares para adquirir la carta del brasileño, cantidad que la directiva no estaría dispuesta a pagar. Santiago Baños ya había reconocido anteriormente que existían pocas posibilidades de concretar su permanencia debido al impacto económico de la operación.

Actualmente, Veiga se encuentra en Brasil, donde continúa su recuperación después de someterse a una cirugía por una lesión en el hombro izquierdo. Aunque su préstamo con América termina en diciembre, los reportes apuntan a que el conjunto azulcrema no contempla su participación en los próximos compromisos, por lo que podría haber disputado su último partido con las Águilas.

Raphael Veiga celebrando gol ante Columbus Crew | MEXSPORT

¿Cuántos goles marcó Raphael Veiga con el América?

Raphael Veiga llegó al conjunto de Coapa como uno de los fichajes más importantes para la temporada 2026, después de destacar durante varios años con Palmeiras. Sin embargo, su paso por el futbol mexicano terminaría con 35 partidos disputados, cinco goles y ocho asistencias, números que no fueron suficientes para asegurar su continuidad en el equipo. Las cifras también fueron destacadas por Cristian Moraes en su publicación para Territorio MLS.

De confirmarse su salida, América liberaría un espacio en la plantilla para buscar un nuevo refuerzo durante el mercado invernal, con la intención de incorporar a un futbolista que se adapte al sistema de Guillermo Almada. Mientras tanto, Palmeiras deberá definir el futuro de Raphael Veiga, quien mantiene contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2028 y podría regresar a sus filas para la temporada 2027.