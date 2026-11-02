Exjugador de Chivas es separado del plantel por presunto amaño de partido

Dieter Villalpando en un juego con el Tepatitlán | IMAGO7

En la investigación también se encuentran otros dos jugadores del Tepatitlán

Dieter Villalpando nuevamente en la polémica, el jugador está siendo investigado por presunto amaño de partido junto a otros dos futbolistas en el conjunto del Tepatitlán de la Liga de Expansión MX.

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¿Qué sucede?

Francisco Arredondo ha revelado que son tres los elementos inmiscuidos: “Son tres jugadores los que están separados en estos momentos, están en una inhabilitación precautoria, así le llama la Comisión Disciplinaria.”

“Entre ellos se presume que estaría Dieter Villalpando, quien hace unas semanas apareció en redes sociales conversando con alguien que supuestamente generaba apuestas”, menciona el periodista de TUDN.

Dieter Villalpando llegando a un partido como jugador de Juárez | IMAGO7

Asimismo catapulta que se estaría abriendo un seguimiento al tema: "Se va a abrir este proceso de investigación, se habla del tema de Dieter Villalpando y dos jugadores más.”

“Hay muchos problemas en Tepatitlán, se habla de que el equipo podría salir de esa zona de Jalisco para trasladarse a la zona de Morelos”, termina destacando Arredondo durante un program de Línea de 4 en días pasados.

Dieter Villalpando llegando a un partido como jugador de Juárez | IMAGO7

Villalpando vinculado a apuestas

Cabe mencionar, que hace semanas confirmó que ha estado vinculado a apuestas, en al menos, otro deporte. El futbolista compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de su perfil en una conocida casa de apuestas.

En la imagen se observa un saldo de seis cifras e ingresos por apuestas, destacando un ticket activo en un partido de béisbol de las Grandes Ligas entre los New York Yankees y Los Angeles Angels.

El mediocampista fue enfático al desmarcarse por completo del balompié, asegurando que sus jugadas están enfocadas exclusivamente en otras disciplinas ajenas al futbol profesional.