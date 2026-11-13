Los Gallos reciben a Rayados en un partido pendiente de la Fecha 7 | RÉCORD

Los Gallos y La Pandilla buscan entrar de manera agónica a puestos de Liguilla con todo y la pausa por Fecha FIFA en curso

La Fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX no se jugó por completo, ya que resta el partido entre Querétaro recibiendo en La Corregidora a Rayados de Monterrey, el cual, casualmente podría prácticamente dejar eliminado a uno de estos dos clubes participantes. Este duelo se podrá ver a través de Fox y Fox One.

Un resultado de tres puntos para cualquiera de los dos equipos los acercaría demasiado a una hipotética clasificación a la Liguilla, pues ambos tienen la posibilidad de sumar seis puntos más, mientras que los demás equipos del campeonato solamente tienen un duelo más por cumplir, teniendo un máximo de tres unidades por obtener.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Querétaro atraviesa un complicado cierre de torneo y llegará al compromiso con cinco derrotas consecutivas en la Liga MX. Los Gallos Blancos perdieron ante Santos Laguna (5-0), Atlético de San Luis (2-1), Cruz Azul (3-1), FC Juárez (3-1) y Puebla (2-0), resultado este último que sufrieron en la Jornada 16 jugando como locales. Ahora, el conjunto queretano buscará aprovechar su condición de local para recuperar terreno y romper su mala racha.

Pese a tener mayor posesión y generar ocasiones frente a Puebla, Querétaro volvió a evidenciar sus problemas de contundencia. Actualmente ocupa el duodécimo lugar de la clasificación con 20 puntos, por lo que necesita una victoria para mantenerse con posibilidades de alcanzar la Liguilla. A su favor, los Gallos no tienen futbolistas convocados a sus selecciones nacionales durante la Fecha FIFA y podrán contar con su plantel habitual.

Mateo Coronel empata el partido para Querétaro ante Cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, Monterrey tampoco atraviesa su mejor momento, pues acumula tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Rayados perdió 1-0 ante Chivas, empató 3-3 frente a Tijuana y sufrió una dolorosa goleada de 4-0 contra Toluca en la Jornada 16. Estos resultados dejaron al equipo dirigido por Matías Almeyda en el décimo puesto con 21 unidades, apenas uno por encima de su próximo rival.

Para este encuentro, los regiomontanos tendrán las bajas de Carlos Salcedo, quien fue expulsado frente a Toluca, y Jesús 'Tecatito' Corona, convocado con la Selección Mexicana. Sin embargo, Monterrey sabe que conseguir los tres puntos en el Estadio Corregidora podría cambiar por completo su panorama, pues llegaría a 24 unidades y escalaría hasta el sexto lugar de la tabla general, antes de cerrar la fase regular frente a Pumas.

Hugo Cuypers festeja gol vía penal en el duelo de Rayados ante Xolos de Tijuana de la Fecha 15 | MexSport

¿Dónde ver el juego de Gallos vs Rayados?