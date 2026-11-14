La Selección Mexicana de Rafael Márquez. El estratega nacional explicó por qué decidió dejar fuera al delantero del América de su convocatoria para enfrentar a Jamaica, al considerar que tiene otras opciones ofensivas que actualmente pueden aportarle más al funcionamiento del equipo.
Henry, respeto mucho a Henry, lo conozco muy bien, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorias que he hecho hay más partidos de América, he ido a verlo directamente, tiene nivel. Me da ciertas cosas, otros me dan más. Hoy lo de Henry, al pensar en tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que por hoy no es necesario, no decidimos traerlo”, señaló.
Hay que valorar todo, no solamente los goles, hay que ver cómo mete sus goles que tanta efectividad tiene para relacionarse”, declaró.
No obstante, Rafael Márquez aclaró que la ausencia de Martín no significa que esté descartado para futuras convocatorias, pues la puerta continúa abierta y podría volver a ser considerado dependiendo de las necesidades del equipo.
Sin embargo, sigue abierta la puerta y si hay posibilidades de traer a Henry. Hay que valorar todo, no solamente los goles, hay que ver cómo mete sus goles, qué tanta efectividad tiene para relacionarse”, agregó.
De esta manera, Henry Martín tendrá que esperar una nueva oportunidad para regresar al Tricolor, mientras Rafael Márquez continúa evaluando las alternativas ofensivas con las que busca construir su Selección Mexicana.