Henry, respeto mucho a Henry, lo conozco muy bien, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorias que he hecho hay más partidos de América, he ido a verlo directamente, tiene nivel. Me da ciertas cosas, otros me dan más. Hoy lo de Henry, al pensar en tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que por hoy no es necesario, no decidimos traerlo”, señaló.