Rafa Márquez no cierra las puertas a Brunetta: "mientras sea mexicano, todos son bienvenidos"

El entrenador del Tricolor comentó en conferencia de prensa el tema sobre el jugador de Tigres

Rafa Márquez habló sobre la posibilidad de que Juan Brunetta pueda representar a la Selección Mexicana en el futuro. El estratega del Tricolor reconoció las cualidades del mediocampista argentino de Tigres, aunque dejó claro que actualmente no cumple con los requisitos para ser convocado.

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Durante la conferencia de prensa previa al partido contra Jamaica en Kingston, correspondiente a la Concacaf Nations League, Márquez fue cuestionado sobre la posibilidad de incorporar al futbolista sudamericano al combinado nacional, una situación que dependerá de su elegibilidad.

"Brunetta, yo creo que es un jugador importante. Es extranjero hoy por hoy, no es elegible", declaró el exdefensor mexicano, quien reconoció que el jugador todavía no puede ser considerado para una convocatoria.

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¿Qué dijo Rafa Márquez sobre la posible convocatoria de Juan Brunetta?

Sin embargo, Rafa Márquez no descartó que Brunetta pueda integrarse a la Selección Mexicana si en algún momento cumple con los requisitos correspondientes. El auxiliar destacó que cualquier futbolista que contribuya al crecimiento del equipo tendrá las puertas abiertas.

"A ver, siempre y cuando creo que pueda que nos ayude a sumar, a crecer, a subir nuestro nivel, será bienvenido. Mientras sea mexicano, todos son bienvenidos", expresó Márquez, quien dejó abierta la posibilidad de incorporar a nuevos elementos que eleven la competencia interna del Tricolor.

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¿Qué necesita Juan Brunetta para jugar con la Selección Mexicana?

Juan Brunetta llegó al futbol mexicano en 2022 para incorporarse a Santos Laguna, equipo en el que destacó por sus actuaciones ofensivas. Posteriormente fue transferido a Tigres, donde se consolidó como uno de los elementos importantes del conjunto regiomontano gracias a su capacidad para generar oportunidades de gol.

No obstante, su permanencia en la Liga MX no le garantiza automáticamente la posibilidad de representar a México. El argentino necesita obtener la nacionalidad mexicana y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la FIFA, entre ellos el periodo de residencia aplicable, antes de que pueda ser considerado oficialmente por el Tricolor.