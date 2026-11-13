Después de la partida de Emilio González, se podría presentar un regreso al club

La presidencia de Tigres podría tener el regreso de un viejo conocido. Se trata de Jorge Domene Zambrano, exdirectivo de la institución auriazul que levantó la mano para convertirse en el próximo presidente del club, en medio de la reestructuración que atraviesa la organización tras la salida de Carlos Emilio González.

Podría interesarte Futbol Matías Almeyda advierte sobre la Liguilla de Rayados tras la eliminación de Tigres

Domene no es un desconocido para los universitarios. Su historia con Tigres se remonta a 1996, cuando se desempeñó como vicepresidente deportivo de Sinergia Deportiva y formó parte del proyecto que consiguió devolver al equipo a la Primera División, luego de su descenso a la entonces Primera A.

Jugadores de Tigres para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT

Precisamente, aquella etapa es uno de los principales antecedentes que presenta para buscar una segunda oportunidad en la institución. El propio Domene recordó que hace tres décadas vivió una crisis mucho más profunda, con el descenso del equipo, y que el objetivo era regresar al máximo circuito en un año, algo que finalmente consiguieron.

Después de su paso por Tigres, Domene también tuvo una trayectoria en el servicio público de Nuevo León. Durante el gobierno de Rodrigo Medina se desempeñó como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de seguridad, además de ocupar la jefatura de la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

Manifestó públicamente su interés por regresar a la institución, aunque aclaró que no había recibido un acercamiento formal de Cemex. “Yo levanto la mano, aquí estoy a las órdenes”, expresó, al tiempo que aseguró que le encantaría asumir la responsabilidad de encabezar al conjunto felino.

Entre sus planteamientos, Domene señaló la necesidad de recuperar el liderazgo, la identidad y la continuidad deportiva que, desde su perspectiva, caracterizaron a la época más exitosa de Tigres. También cuestionó la falta de estabilidad en los últimos años y la gestión de algunos fichajes. Su propuesta pasa por recuperar el trabajo de visoría en Sudamérica y fortalecer la integración entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición.

Juan Brunetta marca el gol del empate en el Tigres vs. Cruz Azul | MEXSPORT