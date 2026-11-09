De acuerdo a César Luis Merlo, el conjunto felino ya presentó una oferta formal por el argentino

Tigres ya trabaja en la contratación de su próximo director técnico y Guillermo Barros Schelotto se ha convertido en el principal candidato para tomar las riendas del equipo de cara al Clausura 2027. La directiva universitaria intensificó las negociaciones durante los últimos días e incluso presentó una oferta formal al entrenador argentino, quien actualmente dirige a Vélez Sarsfield.

Podría interesarte Futbol Vucetich reconoce errores en Tigres y señala que se analiza quién será el próximo técnico

De acuerdo con César Luis Merlo, las gestiones continúan pese a los recientes movimientos en la estructura administrativa del conjunto regiomontano, particularmente la salida de Carlos Emilio González de la presidencia. Víctor Manuel Vucetich, vicepresidente deportivo, y Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo, son los encargados de encabezar las negociaciones para definir al nuevo estratega.

El proyecto deportivo de los Felinos resulta atractivo para el Mellizo, quien tendría la oportunidad de dirigir por primera vez en la Liga MX. Sin embargo, Schelotto todavía no ha dado una respuesta definitiva a la propuesta de Tigres, por lo que la directiva deberá esperar antes de concretar su posible incorporación.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador argentino | MEXSPORT

¿Qué falta para que Guillermo Barros Schelotto llegue a Tigres?

Uno de los principales factores que mantienen detenidas las negociaciones es la situación contractual del entrenador argentino, cuyo vínculo con Vélez Sarsfield finalizará en diciembre. Aunque existe interés en la propuesta universitaria, Schelotto ha dejado claro que su prioridad es concluir su participación en el campeonato argentino antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Actualmente, Vélez se prepara para disputar la fase final del torneo argentino con aspiraciones de conquistar el título. Por esta razón, Barros Schelotto no contempla resolver su futuro hasta que termine la participación de su equipo en la liguilla, una postura que obligaría a Tigres a mantener abierta la negociación durante las próximas semanas.

La directiva de la UANL tiene como objetivo que el nuevo entrenador pueda incorporarse durante diciembre para encabezar la pretemporada y comenzar la planificación del Clausura 2027. No obstante, la operación dependerá tanto de la respuesta del argentino como de los tiempos que marque su participación con Vélez Sarsfield.

Guillermo Barros Schelotto, con el Galaxy | IMAGO7

Víctor Manuel Vucetich dirigirá a Tigres ante América

Mientras se define la llegada del próximo entrenador, Víctor Manuel Vucetich estará al frente de Tigres para el enfrentamiento contra América, programado para el próximo 21 de noviembre, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. El experimentado estratega asumirá la responsabilidad de dirigir al equipo en este compromiso mientras continúa el proceso de búsqueda de un nuevo técnico.

Después del encuentro frente a las Águilas, la directiva felina tiene previsto retomar los contactos con el entorno de Guillermo Barros Schelotto para intentar avanzar en las negociaciones. Por ahora, el argentino se mantiene como el principal objetivo de Tigres, aunque su posible llegada al futbol mexicano todavía está pendiente de una respuesta definitiva.