Barbadillo revela que Cemex lo presionó para cederle el número '7' a Ángel Correa en Tigres

El histórico futbolista de Tigres aseguró que dirigentes de Cemex lo presionaron para cederle el dorsal 7 a Ángel Correa y reveló la advertencia que le hizo al argentino

Gerónimo Barbadillo, histórico futbolista de Tigres, reveló cómo se dio el proceso para retirar el dorsal 7 y posteriormente permitir que Ángel Correa lo utilizara tras su llegada al conjunto regiomontano.

Sin rodeos, Barbadillo señaló directamente a los dirigentes de Cemex como los responsables de impulsar la decisión, pues aseguró que recibió constantes llamadas para convencerlo de que autorizara que el atacante argentino portara ese dorsal.

"Yo creo que ese tema de Ángel Correa fue prácticamente de los dirigentes de Cemex, lo digo abiertamente, me presionaron a mí. Me llamaron cada día que pasaba: 'Va a venir un jugador, Ángel Correa, le queremos dar la camiseta número 7'", relató.

Barbadillo disputa balón con Manuel Manzo | MEXSPORT

El histórico de Tigres explicó que nunca tuvo un problema personal con ceder el número, pero consideraba que quien llegara a utilizarlo debía tener méritos deportivos con la institución, algo que, desde su perspectiva, Correa todavía no había conseguido al momento de su llegada.

"Para mí no hay problema, pero yo creo que un jugador que llegue a Tigres para darle esa playera tiene que haber hecho cosas y esta persona no ha hecho nada. Es reconocido como un gran jugador", expresó.

Barbadillo y Correa se saludan | MEXSPORT

"Lo único que le digo es: si está de acuerdo la afición de Monterrey, yo se la doy, no hay ningún problema. Yo le di la camiseta a Ángel Correa; cuando se la doy, yo le digo: 'Espero que tú le des tantos triunfos como yo se los he dado, si no, me la devuelves'", recordó.