Gerónimo Barbadillo, histórico futbolista de Tigres, reveló cómo se dio el proceso para retirar el dorsal 7 y posteriormente permitir que Ángel Correa lo utilizara tras su llegada al conjunto regiomontano.
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Sin rodeos, Barbadillo señaló directamente a los dirigentes de Cemex como los responsables de impulsar la decisión, pues aseguró que recibió constantes llamadas para convencerlo de que autorizara que el atacante argentino portara ese dorsal.
"Yo creo que ese tema de Ángel Correa fue prácticamente de los dirigentes de Cemex, lo digo abiertamente, me presionaron a mí. Me llamaron cada día que pasaba: 'Va a venir un jugador, Ángel Correa, le queremos dar la camiseta número 7'", relató.
El histórico de Tigres explicó que nunca tuvo un problema personal con ceder el número, pero consideraba que quien llegara a utilizarlo debía tener méritos deportivos con la institución, algo que, desde su perspectiva, Correa todavía no había conseguido al momento de su llegada.
"Para mí no hay problema, pero yo creo que un jugador que llegue a Tigres para darle esa playera tiene que haber hecho cosas y esta persona no ha hecho nada. Es reconocido como un gran jugador", expresó.
"Lo único que le digo es: si está de acuerdo la afición de Monterrey, yo se la doy, no hay ningún problema. Yo le di la camiseta a Ángel Correa; cuando se la doy, yo le digo: 'Espero que tú le des tantos triunfos como yo se los he dado, si no, me la devuelves'", recordó.
De esta manera, el histórico felino compartió detalles de una decisión que involucró a la directiva, al propio Barbadillo y a uno de los refuerzos más importantes de Tigres, quien recibió la responsabilidad de portar un número con un significado especial para la afición.