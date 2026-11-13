El director deportivo del Monterrey reconoció que la directiva trabaja en la búsqueda de mejores jugadores para fortalecer al equipo.

Rayados tiene claro el objetivo de cara al próximo semestre: construir el mejor plantel posible y recuperar el protagonismo que exige la institución. Así lo manifestó Walter Erviti, director deportivo del Monterrey, quien reconoció que la directiva trabaja en la búsqueda de mejores jugadores para fortalecer al equipo.

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¿Qué dijo Walter Erviti?

“La pregunta es clara y la respuesta es clara: sí, queremos ser los mejores. Queremos que nuestro plantel sea el mejor, queremos que nuestra institución sea la mejor, queremos que nuestra gente se sienta identificada. Para eso necesitamos mejores jugadores, los mejores jugadores que podamos encontrar, y vamos a trabajar mucho", dijo el exjugador.

Rayados de Monterrey en entrenamiento | x:@Rayados

En ese sentido, Erviti adelantó que todos los integrantes del plantel serán evaluados, pues la intención de la directiva es elevar el nivel de exigencia y determinar quiénes están a la altura de las expectativas del club. Por ahora, únicamente el entrenador, Matías Almeyda, tiene garantizada su continuidad para el siguiente semestre.

“Para nosotros como directiva es una buena oportunidad para evaluar quién está a la altura y quién no. Y claramente lo vamos a hacer. Estamos muy agradecidos de lo que ha hecho nuestro plantel hasta el día de hoy. Acá el único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. Nuestro entrenador es la persona más importante del proyecto y es quien nos acompaña para poder llevar adelante el día a día. El resto, día a día, está en evaluación porque nosotros necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club.“

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Óliver Torres renovó contrato

Por otra parte, el director deportivo confirmó que Óliver Torres ya renovó su contrato, mientras que Carlos Salcedo recibió una propuesta de renovación. La directiva considera que el defensor mexicano todavía puede recuperar su mejor versión y destacó el liderazgo que aporta dentro del vestuario.

“Óliver (Torres) ha sido renovado. A Carlos (Salcedo) le hemos ofrecido su renovación porque creemos que Carlos, si bien no está en el rendimiento que nosotros esperamos que tenga, sí es un líder dentro del vestuario. Carlos sí ha mostrado durante su carrera un alto nivel de jerarquía y nosotros sí creemos que Carlos puede volver a recuperar su nivel en un club que le pueda brindar el contexto de seguridad que él necesita.“

De esta manera, Rayados comienza a perfilar su reestructuración deportiva, con la continuidad del entrenador como punto de partida y el resto de la plantilla bajo revisión. La intención de Erviti y la directiva es elevar la competitividad del equipo y conformar un plantel que vuelva a responder a las exigencias de la institución y su afición.