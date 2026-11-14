Erik Lira no descarta el sueño de Europa y aún sueña con jugar en el Viejo Continente

Erik Lira, futbolista de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa | IMAGO7

El jugador de Cruz Azul y la Selección Mexicana también aseguró que el duelo ante Jamaica será hostil

Erik Lira no piensa renunciar a su sueño de jugar en Europa, pese al golpe que significó no concretar esa posibilidad por ahora.

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En conferencia de prensa previa al encuentro de los Cuartos de Final de la Nations League, el futbolista de Cruz Azul reconoció que fue un momento complicado, pero confía en que su oportunidad llegará en el momento indicado.

"Fue un golpe duro, por algo pasan las cosas, no me deja de sorprender, no renuncio a ese sueño, estoy enfocado en el partido de mañana, pienso en Jamaica y después todo a su tiempo, espero que se cumpla", expresó.

Erik Lira en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El escenario de la Selección Mexicana ante Jamaica

Sobre el escenario que encontrará México en Kingston, Lira reconoció que disfruta este tipo de encuentros, especialmente por el ambiente que se vive en las tribunas y la exigencia de enfrentar a un rival como Jamaica.

"Estos partidos me gustan, ambiente hostil, es una eliminatoria, son cuatro bloques, Jamaica tiene un rival complicado y pensamos en ganar", señaló.

"Desde que llegamos nos mentalizamos en ganar el partido, si nosotros estamos bien y llevamos a cabo lo que trabajamos, será importante llegar con ventaja a Monterrey", agregó.

Rafa Márquez en un entrenamiento del Tri en Playa del Carmen | imago7

¿Cómo ha sentido Erik Lira su presente con la Selección Mexicana?

Finalmente, Lira habló sobre su presente con la Selección Mexicana y la responsabilidad que representa formar parte del proceso de Rafael Márquez.

"Contento, es una responsabilidad grande, partido a partido, levantando la mano desde mi club, con mucho compromiso y contento de estar acá", finalizó.