Esperamos venir a sacar tres puntos, el nuevo formato de la Final Four tenemos que sumar los máximos puntos, para estar lo más arriba posible, no hay otra mentalidad o estrategia de ganar, sabemos que Jamaica es un rival difícil, que trabaja transiciones, que venimos trabajando y estudiando, esperamos un partido complicado y difícil, con la confianza de que se de un buen funcionamiento”, señaló.