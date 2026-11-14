Alexis Vega puso en duda su continuidad en la Selección Mexicana tras declarar que analizaba retirarse del Tricolor; sin embargo, Rafael Márquez reveló que ya habló directamente con el futbolista durante su visita a los clubes y aclararon la situación.
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El estratega explicó que el atacante del Toluca reconoció que sus palabras fueron producto del enojo del momento y aseguró que conoce perfectamente lo que puede aportar al equipo.
Lo de Alexis, nos fuimos a comer, enseguida, lo hablamos, lo aclaramos, él frontalmente, me dijo que fue un lapsus de calentura, conozco a Alexis, lo que nos puede dar lo sé. Él reconoce lo que nos puede dar y la función que ocupa dentro, para el tema del ambiente”, explicó.
Más allá de la situación de Alexis Vega, Rafael Márquez tiene claro que México necesita conseguir la victoria en Kingston.
Esperamos venir a sacar tres puntos, el nuevo formato de la Final Four tenemos que sumar los máximos puntos, para estar lo más arriba posible, no hay otra mentalidad o estrategia de ganar, sabemos que Jamaica es un rival difícil, que trabaja transiciones, que venimos trabajando y estudiando, esperamos un partido complicado y difícil, con la confianza de que se de un buen funcionamiento”, señaló.
Será complicado, porque nos falta tiempo para seguir trabajando, en un nivel en el que me gustara ver cómo está mi equipo, me gustaría ver un equipo competitivo, dominador, que controle los tiempos de partido, eso va a ocasionar un poco a lo que ellos les hace fuerte, estamos conscientes de eso”.
De esta manera, Rafael Márquez dejó atrás la polémica con Alexis Vega y concentró la atención en el compromiso ante Jamaica, donde México buscará una victoria que le permita avanzar con paso firme en la Nations League.