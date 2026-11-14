El estratega de la Selección Mexicana aseguró que el delantero sorprendió a todo su cuerpo técnico

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana no fue una apuesta improvisada de Rafael Márquez. El estratega del Tricolor aseguró que el delantero fue seguido durante dos meses y medio antes de recibir su llamado para los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica.

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En conferencia de prensa, Márquez explicó que la información sobre el atacante llegó a través de Carles Planchart y que, a partir de ese momento, comenzaron a darle seguimiento, además de consultar referencias de personas vinculadas con equipos importantes.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

A León lo seguimos desde hace dos meses y medio, Carlos Planchar nos dio la información, lo hemos seguido y nos ha sorprendido, no sé si muchos lo conocen, no hacemos cosas sin conocerlo y sin haberlo planchado, todos somos unos profesionales, es el tema de Armando León, más que es un desconocido, para nosotros no. Tenemos un seguimiento, nos ha hablado de él y gente de grandes equipos, nos han dado informes de él”, explicó.

El delantero mexicano Armando León celebra con NK Osijek en el futbol croata | INSTAGRAM: @nkosijek

El técnico también dejó claro que su convocatoria no responde a un mensaje para otros futbolistas, que estén en Europa sino a una evaluación de rendimiento, características y adaptación a su idea futbolística.

No hay ningún mensaje, que quien esté en una situación de nivel, es el que va a venir, hay mucha competencia, todos están en buen nivel, si algunos no tienen los minutos que quisiéramos tener, para tener más ritmo de partido, como Obed y Fidalgo, sí me dan algo que en el funcionamiento me sirven bastante, puede estar algo mejor, que encaje en el sistema de juego”, agregó.

De esta manera, Rafael Márquez respaldó el llamado de Armando León y dejó ver que su inclusión es resultado de un proceso de observación, no de una decisión tomada por sorpresa. El delantero tendrá ahora la oportunidad de demostrar en la cancha por qué convenció al cuerpo técnico del Tricolor.