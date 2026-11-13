"Cambiaron el contrato": Balogun explicó por qué no salió de Mónaco, lo que afectó a Erik Lira

El estadounidense relató su versión de por qué no llegó al Everton, movimiento que afectó al mexicano

Uno de los movimientos que más sonó en el mercado de verano fue la llegada de Erik Lira al Mónaco en la Ligue 1. Sin embargo, el movimiento no se concretó porque no se liberó la plaza de extranjero que ocupaba Folarin Balogun, quien no cerró su traspaso a Everton.

Desde que el traspaso se cayó, el director general del conjunto monegasco, Thiago Scuro, explicó que fue el jugador estadounidense quien no quiso continuar con las negociaciones con The Toffees. Y esta semana el futbolista dio su propia versión de lo ocurrido.

"Viajé a Everton, obviamente, con un contrato establecido y, para cuando me fui, el contrato había cambiado. Esa fue, en pocas palabras, la situación. Cambiaron el contrato y, al final, no me sentí cómodo firmándolo. Literalmente, eso fue lo que pasó", relató Balogun a ESPN.

¿Cuál fue la versión de Mónaco sobre lo ocurrido con Balogun?

Por su parte, Scuro explicó en septiembre que Balogun sí viajó a Liverpool para completar su examen médico, pero Everton se comunicó para expresar sus preocupaciones por una situación. "Tomó alrededor de dos o tres horas revisar las evaluaciones, consultar a otros médicos y revisar las exploraciones".

Folarin Balogun en un partido con Mónaco en la Ligue 1 | AP

"Alrededor de las 22:00, nuestra hora, tal vez un poco antes, Everton se dio cuenta de que no había ningún problema y decidió que estaban listos para firmar el contrato”, relató Scuro. A pesar de ello, fue Balogun quien no quiso continuar con el acuerdo por su inconformidad con los cambios en las condiciones contractuales.

¿Cómo afectó Balogun el traspaso de Erik Lira?

El mediocampista mexicano tenía prácticamente asegurado su traspaso con Mónaco, e incluso viajó al principado para finalizar detalles en la última fecha de la ventana de transferencias. No obstante, tuvo que regresar a México pues con la permanencia de Balogun, no se liberó la plaza de jugador extracomunitario para registrar a Lira.

Erik Lira en un partido con Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT