El mexicano se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para los duelos ante Jamaica

El Real Betis estuvo cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas de la Copa del Rey. Sin Álvaro Fidalgo, quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, el conjunto verdiblanco sufrió para imponerse 3-2 al Navalcarnero en un encuentro que necesitó de tiempos extra para definir al ganador y que puso contra las cuerdas al equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

El conjunto bético llegó al compromiso con varias ausencias debido a la Fecha FIFA, entre ellas la del mediocampista mexicano, quien fue convocado para representar al Tri. A pesar de las bajas, Betis partía como favorito ante un rival de la Segunda Federación, aunque terminó encontrándose con una resistencia mayor a la esperada.

Los Verdiblancos comenzaron dominando las acciones y lograron adelantarse rápidamente gracias a Rodrigo Riquelme, quien abrió el marcador tras una jugada en la que Antony confundió al guardameta Álvaro Calado con un amague. El equipo de Pellegrini mantuvo el control durante la primera mitad, pero desperdició oportunidades para ampliar la ventaja, incluyendo dos mano a mano que el portero local consiguió detener.

Rodrigo Riquelme, jugador del Real Betis, en Copa del Rey | @RealBetis

Real Betis dejó escapar la ventaja y Navalcarnero soñó con eliminarlo

La historia cambió radicalmente en el segundo tiempo. Navalcarnero salió con mayor intensidad y consiguió empatar el encuentro después de un disparo de Peque que se estrelló en el poste, rebotó en el guardameta Diego Conde y terminó siendo aprovechado por Varo, quien mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-1.

El empate impulsó al conjunto local, que aprovechó el desconcierto del Betis para darle la vuelta al marcador. Kensly apareció para marcar el 2-1 y desatar la ilusión de una histórica eliminación, mientras los dirigidos por Pellegrini intentaban reaccionar ante la posibilidad de despedirse prematuramente del torneo.

Real Betis tras derrotar al Elche | x:@RealBetis

Sin Álvaro Fidalgo, Betis necesitó de la prórroga para avanzar en Copa del Rey

Cuando parecía que Navalcarnero conseguiría la sorpresa, apareció Rodri Marina para rescatar al conjunto sevillano. El canterano, quien debutaba con el primer equipo, marcó el 2-2 en el tiempo de compensación y mandó el encuentro a la prórroga, evitando una eliminación que habría representado un duro golpe para las aspiraciones del Betis.

Durante los tiempos extra, el desgaste físico comenzó a pasar factura al Navalcarnero, situación que aprovechó el Betis para recuperar el control del encuentro. Rodrigo Riquelme volvió a aparecer en una jugada dentro del área y aprovechó un remate de cabeza de Diego Llorente que el arquero Álvaro Calado no consiguió controlar, para establecer el 3-2 definitivo a favor de los Verdiblancos.