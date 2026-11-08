¡Sin minutos! Álvaro Fidalgo vuelve a quedarse en la banca en triunfo del Betis ante Elche

El mediocampista mexicano no tuvo participación en la victoria verdiblanca y su falta de actividad comienza a encender las alarmas

El Real Betis consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 0-2 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro que se definió durante los últimos 10 minutos. Sin embargo, más allá del resultado y los tres puntos que mantienen al conjunto verdiblanco en la parte alta de LaLiga.

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Álvaro Fidalgo, sin protagonismo en el Betis

El mediocampista mexicano observó todo el compromiso desde el banquillo de suplentes. Aunque Manuel Pellegrini recurrió a sus cinco modificaciones disponibles para administrar el encuentro, el estratega chileno no encontró espacio para darle minutos al exjugador del América, situación que comienza a convertirse en una constante durante la temporada.

La situación del Maguito empieza a llamar la atención, especialmente por su condición de seleccionado mexicano. En lo que va de LaLiga 2026/27, Fidalgo acumula apenas 66 minutos repartidos en cuatro encuentros y todavía no ha conseguido una titularidad con el equipo bético.

Álvaro Fidalgo durante un partido con Betis | INSTAGRAM

Sus participaciones han sido exclusivamente como relevo: disputó alrededor de 30 minutos frente al Real Madrid, apenas uno contra el Getafe, 20 ante el Barcelona y 15 frente al Celta de Vigo. Ante el Elche, la historia fue diferente, pues ni siquiera tuvo oportunidad de ingresar al terreno de juego.

Esta falta de continuidad representa un panorama complicado para el futbolista de cara a sus próximos compromisos con la Selección Mexicana, pues necesita recuperar protagonismo y sumar actividad para mantenerse en ritmo de competencia. Por ahora, su lugar en la rotación de Pellegrini no parece estar asegurado.

Fidalgo entrando por Isco | Captura de pantalla

Betis encontró la victoria en el cierre ante Elche

En cuanto al desarrollo del partido, el conjunto local tuvo un primer tiempo más productivo. El Elche generó mayor peligro, superó a su rival en remates y registró mejores números en cuanto a ocasiones de gol, pero tuvo un problema que terminó condicionando su actuación: la falta de precisión frente al arco.

Pese a sus aproximaciones y a los ocho disparos que consiguió durante la primera mitad, el equipo local no logró colocar ninguno entre los tres palos. Del otro lado, el Betis resistió los intentos del conjunto dirigido por Anselmi y encontró mejores sensaciones después del descanso.

Betis vs Elche LaLiga 2026 | x:@RealBetis

La segunda parte mostró una cara completamente distinta. Los verdiblancos tomaron el control de las acciones, aumentaron considerablemente sus llegadas y comenzaron a exigir al guardameta rival. El dominio visitante terminó reflejándose en el marcador durante los últimos minutos.

Al 80', Rodrigo Riquelme aprovechó un rebote después de un disparo de Morante que se estrelló en el poste. El futbolista español estuvo atento para recuperar el balón y mandarlo al fondo de las redes, rompiendo así el empate en el Martínez Valero.

Finalmente, al 88', Marc Bartra apareció por la vía aérea para conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Dani Ceballos. Con el segundo tanto, el Betis aseguró los tres puntos y se marchó al parón de selecciones instalado en la cuarta posición de LaLiga, con 26 unidades y el mejor arranque de su historia en el campeonato.