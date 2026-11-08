El portero vuelve a estar lesionado tras recaer de sus problemas en el tobillo derecho

El guardameta del Bayern, Manuel Neuer, vuelve a estar lesionado tras recaer de sus problemas en el tobillo derecho durante el triunfo ante el Mainz (2-1). De acuerdo a Fabrizio Romano no volverá a jugar hasta principios de 2027.

"Manuel Neuer sufrió un desgarro parcial del tendón en su pie derecho, confirma el Bayern. El portero no regresará antes de enero", destaca el experto en el mercado de fichajes del futbol europeo.

¿Qué sucedió?

Neuer salió a despejar un balón de puños en el tramo final de la primera parte y, al caer, volvió a lastimarse el tobillo derecho. "Es una molestia antigua que ha vuelto a aparecer. Esperamos que tenga suerte y no cause baja durante mucho tiempo", declaró al término del encuentro el director deportivo del Bayern, Max Eberl.

El portero, campeón del mundo en 2014, ya se había perdido tres encuentros previos ante Friburgo (3-1), Magdeburgo (6-1) y Borussia Dortmund (2-2) por una inflamación en el tendón de ese mismo tobillo. En una entrevista previa al duelo contra el Atlético de Madrid, admitió que convive continuamente con el dolor.

Manuel Neuer en el partido ante el Mainz en la Bundesliga | AP

Los problemas con su tobillo

"Tengo dolores todos los días al caminar. Tanto al levantarme por la mañana como hoy mismo, me dolía al andar", reconoció. En la capital española tuvo que recurrir a una medida extrema: "Esta mañana me metí en la piscina de la azotea, donde el agua estaba a 14 grados, y poco a poco el dolor fue remitiendo".

Manuel Neuer tras error en la Bundesliga | AP

Aunque Neuer cumplió en Madrid, volvió a romperse frente al Mainz, lo que ha encendido las alarmas entre los analistas y la prensa alemana. Dietmar Hamann, exfutbolista de Bayern y Liverpool, pidió a la cúpula bávara que tome una decisión firme.

"No puedes estar cambiando de portero cada dos o tres semanas; descoloca totalmente a la defensa. Quizá Neuer debería dejar su sitio a Urbig hasta el parón invernal, incluso si se recupera antes", afirmó el exinternacional alemán en los micrófonos de Sky Sport Alemania.

El diario Bild fue todavía más directo y deslizó la posibilidad de que el veterano arquero cuelgue los guantes: "¿Qué deberíamos desearle ahora a Manuel Neuer? ¿Que se recupere pronto para ayudar al equipo en busca del triplete o que se retire definitivamente y ceda la portería a Jonas Urbig?".