Rafa Márquez reveló detalles del delantero titular de México; esto fue lo que dijo

El entrenador de la Selección Mexicana aseguró que aún no deciden al ‘9’ inicial, pero todos son candidatos

Rafael Márquez habló sobre el tema de quién será el delantero titular para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League. Santiago Giménez, Armando González y Armando León pelean por un lugar en el ataque de la Selección Mexicana, mientras que Julián Quiñones también ha sido probado en esa posición.

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Hemos estado probando con Santi, Hormiga, Julián y Armando, sí sé, tengo una idea, sé lo que nos pueda dar Julián por un costado, vemos que Santi está mucho mejor, al igual que Hormiga, con las ganas de Armando que viene a querer demostrar, a pelear por un puesto, a buscar luchar, estoy contento por eso, ya mañana decidiremos quién será nuestro nueve”, explicó.

Rafael Márquez en rueda de prensa | IMAGO7

Sobre Santiago Giménez, Márquez reconoció que las lesiones han complicado sus últimos meses, aunque aseguró que actualmente lo observa en mejores condiciones físicas y anímicas.

Creo que Santi no ha pasado por buenos momentos, porque ha estado de lesión en lesión, hoy lo vemos más fuerte y anímicamente también, no me disgustó la actuación contra Estados Unidos, más allá de los resultados, son rachas que pasa un jugador, tenemos plena confianza en su trabajo”, dijo.

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Así, Santiago Giménez parece recuperar terreno en la disputa por la titularidad, aunque la competencia sigue abierta.

La Hormiga González buscará trasladar su buen momento goleador al combinado nacional, mientras que Armando León intentará aprovechar su primera oportunidad para convencer a Rafael Márquez.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El técnico tendrá la última palabra y definirá quién será el encargado de comandar el ataque mexicano ante Jamaica, en un partido donde el Tricolor buscará dar un paso importante en la Nations League.