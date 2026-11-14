La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica este sábado 14 de noviembre en Kingston, en el partido de Ida de la Concacaf Nations League. El conjunto tricolor buscará conseguir un resultado favorable como visitante, con el antecedente de su victoria en el último enfrentamiento entre ambas selecciones.
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El compromiso más reciente entre México y Jamaica se disputó el 22 de junio de 2024, durante la Fase de Grupos de la Copa América. En aquella ocasión, el combinado mexicano consiguió imponerse por marcador de 1-0 en el NRG Stadium de Houston, Texas.
El encargado de marcar la diferencia fue Gerardo Arteaga, quien anotó al minuto 69 para darle los tres puntos a México. El defensor apareció en la segunda mitad y consiguió romper el empate en un encuentro que se mantuvo cerrado durante buena parte de los 90 minutos.
Aquella victoria permitió al Tricolor comenzar su participación en la Copa América 2024 con tres puntos. Ahora, más de dos años después, México volverá a enfrentar al conjunto caribeño, aunque esta vez lo hará en territorio jamaiquino y en una eliminatoria de la Concacaf Nations League.
¿Cuándo fue la última vez que Jamaica derrotó a México?
Para encontrar la última victoria de Jamaica sobre la Selección Mexicana es necesario remontarse al 23 de julio de 2017, cuando los Reggae Boyz consiguieron imponerse por 1-0 en las Semifinales de la Copa Oro, disputadas en el Rose Bowl de Pasadena, California.
En aquella ocasión, el combinado caribeño sorprendió al Tricolor y consiguió su clasificación a la Final del torneo. Desde entonces, México ha logrado mantener una serie de resultados favorables frente a Jamaica en sus enfrentamientos posteriores.
¿Cómo está el historial entre México y Jamaica?
De acuerdo con el registro histórico proporcionado, México domina los enfrentamientos directos contra Jamaica con 21 victorias, cinco empates y tres derrotas. Estas cifras reflejan la ventaja del combinado nacional en los antecedentes entre ambas selecciones, aunque los caribeños han conseguido resultados importantes en encuentros de eliminación directa.
El próximo enfrentamiento se disputará este sábado 14 de noviembre en Kingston, donde México buscará aprovechar su historial favorable para tomar ventaja en el partido de Ida de la Concacaf Nations League. Por su parte, Jamaica intentará conseguir un resultado positivo ante su afición antes del encuentro de Vuelta de la eliminatoria.