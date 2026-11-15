¡Insólito autogol! Así fue el gol en propia puerta de Gallardo en el Jamaica vs México

Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

El Tri bajó las revoluciones en el ataque y los locales aprovecharon para ponerse por enfrente en el partido

México era claro dominador del partido, atacaba y acechaba con peligrosidad al área de Jamaica, pero los dirigidos por Rafa Márquez bajaron las revoluciones, cosa que el local aprovechó para ponerse por enfrente del partido de la Concacaf Nations League.

Fue desde el tiro de esquina donde el equipo de Jamaica cobró en busca del primer gol, pero fue Jesús Gallardo quien se metió en medio de la jugada y con un cabezazo, venció a 'Tala' Rangel para ponerse al frente del encuentro.

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Un balde de agua fría

México estuvo 20 minutos atacando sin dejar a Jamaica poder hacer su juego; Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y más, pero el arquero de los locales ha sabido solucionar sobre la marcha.

Fue cuando Jamaica empezó a responder; en varias ocasiones, varios errores de la zaga defensiva del Tri fueron los primeros caminos para los locales para tocar la puerta de Rangel, pero sin tener contundencia.

No fue hasta el minuto 28 cuando, por un tiro de esquina, Jesús Gallardo, en un intento de defender su portería, acabó por mandar el balón al fondo de la red, provocando el 1 a 0 en el partido.

Jesús Gallardo comete autogol en el Jamaica vs. México | MEXSPORT

México intenta, pero no cae el gol

Tras la anotación, el equipo mexicano buscó conseguir la anotación del empate, con Gilberto Mora, Julián Quiñones, pero el portero de Jamaica seguía siendo figura.

La primera parte terminó con ventaja para Jamaica y con muchas cosas para mejorar para los dirigidos de Rafa Márquez y compañía.