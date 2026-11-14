Rafa Márquez define su primer XI ante Jamaica: Así jugará México en los Cuartos de Final de Nations League

Vestidor de México en el Estadio Nacional de Kingston | Imago7

Estos son los 11 jugadores elegidos por el estratega nacional para enfremtar a la selección de los Reggae Boys

La Selección Mexicana ya tiene equipo titular para su compromiso ante Jamaica en los cuartos de final. Rafael Márquez definió a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego en busca de un resultado favorable en Kingston.

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Este el el XI titular:

Raúl Rangel en la portería, mientras que la línea defensiva estará conformada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

En el mediocampo aparecerán Erik Lira y Luis Romo, acompañados por Gilberto Mora, quien tendrá la responsabilidad de generar futbol y conectar con los hombres de ataque.

Por su parte, Roberto Alvarado y Julián Quiñones serán los encargados de acompañar a Santiago Giménez, quien encabezará el ataque del conjunto tricolor.

Gilberto Mora es titular en el duelo de Ida de Cuartos de Final ante Jamaica | Imago7

César Montes funge como capitán del equipo mexicano, por lo que portará el gafete en un encuentro importante para las aspiraciones del Tri en la Nations League.