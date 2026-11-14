Falcao y Joao Miranda elogian al futbol mexicano: “Aquí tienen futbol de más alto nivel”

De cara al Juego de Leyendas, los exfutbolistas destacaron la calidad de la Liga MX, la pasión de sus aficionados y reconocieron la grandeza de algunos clubes del balompié mexicano

Radamel Falcao y Joao Miranda elogiaron al futbol mexicano. De cara al Juego de Leyendas, ambos exfutbolistas hablaron sobre sus experiencias en México y destacaron la calidad de la Liga MX, así como la pasión que existe entre sus aficionados.

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Un partido que pudo ser

El Tigre recordó que tuvo la oportunidad de enfrentarse al América en la Copa Libertadores, además de disputar un encuentro ante la Selección Mexicana, experiencias en las que pudo conocer el ambiente que se vive en los estadios de nuestro país.

“Los enfrenté en Copa Libertadores en 2008 y fue lindo el ambiente y el estadio. También vine con la selección a jugar contra México y siempre los ambientes en los estadios mexicanos son muy buenos”, recordó Falcao.

Por su parte, Joao Miranda reconoció que jugar en México habría sido una experiencia especial, debido al nivel competitivo de la Liga MX y al cariño que existe por el futbol. El brasileño lamentó no haber tenido esa oportunidad durante su trayectoria, aunque aseguró que sigue de cerca lo que sucede en el balompié mexicano.

“Sí, seguramente sí, porque aquí tienen futbol de más alto nivel y de gran calidad, donde la gente ama el futbol. Para nosotros sería un honor disfrutarlo. Pena que no lo hicimos, pero seguimos el futbol mexicano desde lejos”, comentó.

Joao Miranda posa con la playera del Inter de Milán | INTER DE MILÁN

El Tigre habló de los ‘grandes’ del futbol mexicano

Al hablar sobre los clubes más importantes del país, Falcao incluyó a los equipos regiomontanos junto a los cuatro grandes, aunque no se decantó por alguno en particular como el que le habría gustado representar.

“Chivas, Cruz Azul, Pumas y América son clubes muy grandes, y Tigres y Monterrey también. Han llevado excelentes jugadores y han ganado títulos”, señaló el delantero colombiano, quien también bromeó sobre la posibilidad de haber jugado con Guadalajara: “En Chivas no podemos porque no somos mexicanos”.

Finalmente, ambos se mostraron ilusionados por volver a experimentar las sensaciones de estar dentro de una cancha.

"El hecho de volver a tener esas emociones de cuando no estás jugando y la responsabilidad de dar un buen espectáculo, de poder hacerlo bien y disfrutar este partido", finalizó.