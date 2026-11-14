Las grandes armas de la Selección de Jamaica para enfrentar a México

El combinado caribeño apostará por la experiencia de Andre Blake en el arco

La Selección de Jamaica se alista para medir fuerzas ante México presentando una convocatoria equilibrada que mezcla la experiencia de referentes internacionales con savia nueva proveniente del balompié europeo y la MLS. El combinado caribeño buscará hacer daño al Tricolor respaldado en elementos clave que han consolidado su jerarquía en distintas ligas del orbe, apostando por una columna vertebral sólida en cada una de sus líneas.

Bajo los tres postes, el guardameta Andre Blake se mantiene como el gran líder y referente indiscutible del equipo tras su exitosa trayectoria en la Major League Soccer con el Philadelphia Union. En la zona defensiva, la experiencia internacional queda en manos de zagueros de peso como Joel Latibeaudiere y Damion Lowe, acompañados por alternativas de garantía en la central como Miguel Freckleton para frenar el embate ofensivo mexicano.

¿Quiénes son las principales armas en el mediocampo y ataque de Jamaica?

Más allá de su solidez defensiva, el cuadro caribeño renueva sus aspiraciones en el terreno de juego gracias a la irrupción de jóvenes talentos y variantes en la zona de creación.

Una de las grandes novedades es Tyrese Hall, mediocampista de 21 años perteneciente al Tottenham Hotspur en segunda división, que debutó con los Reggae Boyz en marzo de 2026, aportando la experiencia del futbol inglés junto al retorno de Kevon Lambert, quien milita en el Louisville City.

Tyrese Hall jugador de Jamaica l X: @Spurs_Academy