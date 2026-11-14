El exjugador mexicano aseguró que hay que esperar un buen resultado del Tricolor en esta nueva etapa

Rafael Márquez y la Selección Mexicana tendrán su primer gran examen ante su similar de Jamaica, en los primeros partidos oficiales para el Káiser como estratega nacional. Sin embargo, las convocatorias del propio exjugador nacional han generado dudas y descontentos, razón por la cual las críticas no han cesado en las últimas horas.

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Pese al descontento que generó Márquez, Pablo Barrera, exjugador mexicano y compañero de Rafa en el Tricolor, salió en defensa del entrenador mexicano. A través de sus redes sociales, el exmediocampista compartió un mensaje en el cual aseguró que es lamentable desearle el mal al combinado nacional.

"Es lamentable escuchar un programa deportivo donde le desean que vaya mal a nuestra Selección Mexicana. Y todavía sale hablando mal de Rafa Márquez un ex entrenador que nunca le fue bien. Hay que dejar trabajar a Rafa y apoyarlo en sus decisiones", comentó Barrera.

¿A quién le escribió el mensaje Pablo Barrera?

La publicación dejó una gran incertidumbre, pues el exjugador mexicano no comentó en ningún momento a quién iba dirigido su mensaje. Sin embargo, el propio Pablito dio una pista sobre de quién podría tratarse.

"Ayer estuvo en vivo por la noche después del partido de Honduras vs Canadá, te la dejo botando como te gustan", respondió Pablo Barrera a uno de los comentarios en su publicación.

Pablo Barrera, en su etapa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Rafa Márquez y las dudas en su convocatoria ante Jamaica

Uno de los principales 'pecados' de Rafael Márquez ante Jamaica fue la ausencia de Henry Martín, lo que generó una gran conversación en redes sociales y mesas de debate. El Káiser aseguró que no hay ningún problema con la Bomba, pero que en este momento no lo considera.

"Henry, respeto mucho a Henry, lo conozco muy bien, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorias que he hecho hay más partidos de América, he ido a verlo directamente, tiene nivel. Me da ciertas cosas, otros me dan más. Hoy lo de Henry, al pensar en tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que por hoy no es necesario, no decidimos traerlo", comentó Márquez en conferencia de prensa.