Gilberto Mora, con la Selección Mexicana, en la Fecha FIFA de septiembre | IMAGO7

El juvenil mexicano alcanza una cotización de 25 millones de euros en el mercado internacional

El mediocampista mexicano Gilberto Mora acapara los reflectores en la antesala del enfrentamiento entre México y Jamaica por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026, revelando una abismal diferencia económica en el mercado de transferencias. De acuerdo con cifras del portal especializado Transfermarkt, el joven talento nacional cuenta actualmente con una cotización de 25 millones de euros, una cifra que supera por sí sola el valor total de toda la plantilla del combinado jamaiquino, estimada en 13.25 millones de euros.

Este contraste financiero refleja el meteórico ascenso que ha tenido Mora dentro del futbol internacional, consolidándose como una de las piezas más prometedoras y determinantes en el esquema táctico del seleccionador Rafael Márquez. No obstante, el cuerpo técnico caribeño tiene plenamente identificado al juvenil azteca y buscará aprovechar su localía en Kingston para incomodarlo, frenar su generación ofensiva y demostrar que en la cancha las estadísticas económicas pasan a segundo plano.

¿Cómo llega la Selección Mexicana de Rafael Márquez a los Cuartos de Final ante Jamaica?

Más allá del respaldo individual que representa tener a la joya más valiosa de la eliminatoria, el conjunto tricolor afronta esta serie con la urgencia de mejorar su funcionamiento colectivo y conseguir resultados positivos.

La escuadra dirigida por Rafael Márquez llega a territorio caribeño con la obligación de sumar su primer triunfo en esta etapa, luego de registrar un saldo de dos derrotas y dos empates durante los compromisos disputados en septiembre y octubre.

Rafa Márquez en un entrenamiento del Tri en Playa del Carmen | imago7