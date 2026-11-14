De cara al Juego de Leyendas entre Atlético de Madrid y América, el exjugador argentino recordó su golazo ante el Tricolor

Maxi Rodríguez recordó el golazo que le marcó a México en los Octavos de Final del Mundial de Alemania 2006 y reveló que le hubiera gustado jugar con Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández.

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De cara al Juego de Leyenda entre el Atlético de Madrid y América en Puebla, el exfutbolista argentino habló sobre aquella anotación de volea con la que eliminó al tricolor, el cual recuerda con un cariño especial.

"Lo recuerdo muy bien, contento, pero como lo dije siempre, creo que me enfrenté con una de las mejores selecciones de México, tenían un equipazo. Fue un partido muy parejo y se termina resolviendo de esa manera, el futbol tiene esas cosas”, recordó.

Maxi Rodríguez en el sorteo del Mundial | MEXSPORT

¿Cómo fue el golazo de Maxi Rodríguez? El argentino lo explica

El gol ante México llegó en el tiempo extra, cuando Rodríguez recibió de pecho el balón, se perfiló y sacó una volea impresionante que venció a Oswaldo Sánchez. Eso sí, Maxi reconoció que la jugada no salió exactamente como la había imaginado, pues inicialmente tenía pensado hacer algo diferente.

"Uno tenía pensado hacer otra jugada, pero cambió la situación al momento porque vi al lateral cerrando, pero el futbol tiene eso", confesó.

"Si te dijera que visualicé justo todo eso, te miento, porque en la cabeza tenía que hacer otra jugada. Cuando yo ya controlo y me quedo de espalda y veo que la pelota me queda en el aire, me perfilo un poquito y digo: 'le pego al arco'. Ya cuando le pego, siento que la agarro bien con el empeine y el botín, digo: 'tiene buen destino', y cuando toca la red, una alegría enorme", explicó.

Maxi Rodríguez, en la Copa Confederaciones del 2005 | MEXSPORT

El 'sueño' de jugar junto a Cuauhtémoc Blanco

Por otra parte, al preguntarle sobre algún futbolista del América con el que le hubiera gustado compartir vestidor, Maxi no dudó en elegir al máximo ídolo americanista: Cuauhtémoc Blanco, así como a Luis Hernández.

"Me voy un poco más para la historia, pero conectemos en la historia con un crack, con el Pájaro Hernández. Son esos personajes lindos del futbol que a lo mejor por las posiciones no hubiésemos entendido bien", finalizó.