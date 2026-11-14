América vs Atlético de Madrid: horario y canales de transmisión del Juego de Leyendas

El 11 histórico de las Águilas se medirá ante las leyendas del cuadro Colchonero desde Puebla

La historia de un club no solo se construye con títulos, sino con identidad y leyendas que forjan cada paso de esta. Luego de años, incluso décadas para algunos, jugadores históricos del Club América y del Atlético de Madrid se medirán en un partido amistosos desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, duelo programado para el domingo 15 de noviembre a las 18:00 (hora centro de México) y que estará disponible en las pantallas de Layvtime y La Red Cinco Radio.

¿Qué leyendas están en el juego por parte del América?

El conjunto de Coapa al ser considerado el club más grande de México hace que también tenga una baraja importante de futbolistas históricos, por lo que no fue difícil encontrar a los protagonistas para el compromiso en la cancha del Estadio del equipo de Puebla.

Rubens Sambueza y Adquivaldo Mosquera en el Estadio Banorte | IMAGO7

Las principales caras que portarán el amarillo y azul del Club América son ex jugadores de las épocas recientes, empezando por Rubens Sambueza, ex capitán del equipo y campeón de liga en dos ocasiones. Otros de los ídolos recientes son Adquivaldo Mosquera, Miguel Layún y Salvador Cabañas.

Por su parte, también habrá futbolistas de épocas que van más atrás de la última década, como el máximo referente, Cuauhtémoc Blanco, quien estará acompañado de figuras como German Villa y Adolfo Rios, así como también las leyendas mas importantes del club: Adrian Chávez, Luis Roberto Álves Zague, ‘Matador’ Hernández, etc.

Zague, máximo goleador del Club América | MEXSPORT

¿Qué leyendas están en el juego por parte del Atlético?

Aunque el América se roba las miradas por ser el cuadro ‘local’, el conjunto del Atlético de Madrid no se guardó nada para el juego que forma parte de los festejos de los 110 años de las Águilas.

Las caras principales del cuadro Colchonero serán: Diego Godín, Raúl García, David Villa, Radamel Falcao y Maxi Rodríguez. No obstante, otras sorpresas viven acompañando al cuadro español para lo que promete ser un autentico partidazo llenó de nostalgia y diversión.

Radamel Falcao como futbolista del Atlético de Madrid | AP

¿Cuándo y dónde ver América vs Atlético de Madrid Juego de Leyendas?