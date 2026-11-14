¡La magia sigue intacta! Ronaldinho entrena con el Ravenna para jugar en la Serie C de Italia

El astro brasileño ya practica con su nuevo equipo y derrocha talento

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho ya se encuentra en territorio italiano preparando su histórico regreso a las canchas. Tras arribar este viernes al aeropuerto de Forlì para integrarse al proyecto del Ravenna —club de la Serie C de Italia presidido por su amigo Ignazio Cipriani—, el exfutbolista de 46 años saltó este sábado al terreno de juego para entrenar, donde demostró que su característico toque y control de balón permanecen intactos previo a su debut oficial de este domingo en el derbi frente al Forlì.

De acuerdo con el estratega del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, está previsto que el campeón del mundo dispute alrededor de media hora en el compromiso dominical, aunque aún mantiene en suspenso la posición que ocupará en el campo y si arrancará como titular o ingresará desde el banquillo.

Este encuentro marcará el retorno oficial de Ronaldinho al futbol profesional exactamente once años después de colgar los botines tras su última etapa con el Fluminense de Brasil en 2015.

¿Cuál es el palmarés y la trayectoria histórica de Ronaldinho en el futbol mundial?

El retorno de Ronaldo de Assis Moreira a una convocatoria oficial despierta enorme expectativa en Europa, recordando el legado de una de las máximas figuras de todos los tiempos.

Rafa Márquez con Ronaldinho y Carles Puyol con Barcelona | AFP

Se proclamó campeón del mundo con la Selección de Brasil en Corea-Japón 2002, conquistó el Balón de Oro en 2005 y fue reconocido en dos ocasiones como el mejor jugador del mundo por la FIFA.