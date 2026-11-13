Tras renovar con el conjunto blaugrana hasta 2030, Raphinha aclara sus declaraciones sobre el cuidado físico y reafirma su compromiso total con Brasil

Visiblemente conmovido, Raphinha salió al paso de los cuestionamientos surgidos en su país natal luego de sus recientes declaraciones sobre la gestión de sus cargas físicas. El atacante del FC Barcelona defendió su profesionalismo y dejó en claro que su prioridad es mantenerse sano para rendir tanto en el conjunto azulgrana como en la Selección de Brasil.

La polémica se desató tras el anuncio de su renovación contractual con el club catalán hasta 2030. Sus comentarios sobre la necesidad de regular sus minutos encendieron el debate en la prensa deportiva brasileña, especialmente debido a su historial médico reciente.

El atacante sufrió molestias en el triunfo liguero 2-1 ante el Atlético de Madrid previo a esta Fecha FIFA, salió de cambio al descanso en la victoria frente Australia 4-2 en octubre y protagonizó un roce con la directiva culé al operarse la oreja izquierda para no perderse los amistosos ante Japón y Singapur.

Rodri en celebración con Raphinha con Barcelona | AP

La explicación detrás de la dosificación física

En la conferencia de prensa previa al arranque de la gira asiática de la Canarinha, el extremo explicó el trasfondo de sus palabras y el desgaste acumulado en los últimos meses:

Teniendo en cuenta todo lo que he pasado en las últimas tres convocatorias, con tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, lo que quise decir fue, simplemente, que tenía que cuidarme. Evidentemente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no solo para la selección, sino también para el Barcelona

Raphinha enfatizó que su autocrítica siempre estará por encima de cualquier decisión técnica cuando su estado físico no sea el óptimo:

Raphinha celebra su gol en el Barcelona vs Alavés | AP

Por desgracia, cuando no estamos bien físicamente no podemos jugar ni aquí ni en el club. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, siempre daré lo mejor de mí. Cuando vea que físicamente no puedo rendir, seré el primero en retirarme, porque soy muy autocrítico conmigo mismo. Sí, lo que dije tuvo una mala repercusión, aunque en su momento pensé que lo había explicado bien. Pero forma parte del juego por desgracia

Raphinha reconoció que los señalamientos mediáticos le dolieron en lo personal, aunque asumió que la exigencia forma parte de representar a una potencia futbolística:

Es natural que una crítica nos afecte. Somos seres humanos y, por mucho que lo intentemos, algunas cosas nos afectan. Es natural. Cualquiera en mi lugar, recibiendo críticas sabiendo que lo está dando todo, estaría afectado. Tenemos que estar preparados para las críticas, defender Brasil es algo muy grande

Raphinha previo al partido ante Aston Villa de Champions League | AFP

La espina del Mundial 2026

Durante su intervención, el futbolista también rememoró el trago amargo que vivió en la Copa del Mundo de 2026, torneo del que tuvo que despedirse prematuramente en su segundo encuentro debido a una recaída muscular: