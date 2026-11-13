El príncipe Guillermo rompe una histórica regla real para llevar a su hijo Jorge a ver al Aston Villa

Los dos primeros en la línea de sucesión al trono británico viajaron juntos en un vuelo comercial rumbo a Barcelona, reabriendo el debate sobre el protocolo aéreo de la monarquía

La pasión por el futbol llevó al príncipe Guillermo a protagonizar una escena poco habitual dentro de la realeza británica. El pasado 3 de noviembre, el heredero al trono compartió avión junto a su hijo mayor, el príncipe Jorge, con destino a Barcelona para presenciar el duelo del Aston Villa en el Camp Nou. Lo que comenzó como una escapada deportiva entre padre e hijo terminó por reabrir un intenso debate en el Reino Unido respecto a una de las tradiciones de seguridad más estrictas de la monarquía: la regla no escrita que dicta que los herederos directos no deben volar juntos.

Lejos de todo protocolo oficial, ambos viajaron en un vuelo comercial regular de British Airways, vistiendo ropa informal y cargando su propio equipaje bajo una discreta escolta. De acuerdo con la costumbre histórica, el heredero deja de compartir aeronave con su sucesor directo cuando este cumple alrededor de 12 años para evitar que un accidente ponga en jaque la línea de sucesión al mismo tiempo; dado que Jorge ya tiene 13 años, el trayecto hacia territorio español desató todo tipo de reacciones entre la prensa especializada y los usuarios en redes sociales, quienes aplaudieron la sencillez del viaje en clase turista.

¿Por qué existe la prohibición aérea en la familia real británica?

Aunque el Palacio de Kensington ha guardado silencio oficial sobre si el rey Carlos III otorgó un permiso especial para este traslado deportivo, la convención responde a motivos históricos de seguridad dentro de la corona:

Ian Maatsen, jugador del Aston Villa | AP

La familia real británica perdió a distintos miembros de su entorno en accidentes de aviación ocurridos en 1937, 1942 y 1972, lo que motivó el establecimiento de medidas preventivas para proteger los puestos uno y dos de la sucesión.