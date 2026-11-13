El italiano aseguró que los clubes pueden estar "tranquilos"

Previo a los amistosos contra Japón y Singapur, Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, mandó mensaje a los clubes de sus seleccionados al indicar que “pueden estar tranquilos” ya que su “prioridad es la salud” de ellos.

Todas estas declaraciones se dieron en relación a la polémica con Raphinha y el Barcelona, la cual se generó después de que el delantero regresara lesionado de sus tres últimos llamados para representar a su país:

La prioridad siempre es la salud del jugador. Si está al 100 %, entrena. Si está al 100 %, juega. Y en este aspecto, controlamos los minutos que juega. (...). Los clubes pueden estar tranquilos con la selección nacional. La prioridad para todos es la salud del atleta. Siempre queremos que el atleta regrese preparado para jugar y sin lesiones

Carlo Ancelotti con el Comité Técnico de la Selección de Brasil | cbf.com.br

Además, el italiano recalcó que las oportunidades para checar jugadores finalizarán en está Fecha FIFA, luego de convocar a jóvenes promesas y futbolistas que llevaban periodos sin ser convocados al equipo nacional:

Es un periodo de prueba que terminará con este parón internacional de la FIFA. La próxima vez, definiremos mejor la plantilla. Fue un periodo que nos aportó mucha información sobre los jugadores jóvenes. Sabemos que contamos con jugadores jóvenes muy talentosos y comprometidos, y eso nos da confianza para el futuro. Tenemos jugadores de muy alto nivel. Tenemos cobertura en algunas posiciones, un poco menos en otras, pero tenemos tiempo

Para los amistosos contra Japón y Singapur, Ancelotti convocó a cinco debutantes: Allan, Jonathan Jesus, Marlon Gomes, André Luiz y Alisson Santana. Mientras que Pedro, João Gomes, Douglas Luiz y Lucas Perri, regresaron a la Canarinha luego de no ser convocados por el exfutbolista.

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