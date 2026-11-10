En entrevista exclusiva con RÉCORD durante la investidura del Salón de la Fama 2026, el campeón del mundo en 1994 habló sobre la esencia de la Canarinha

Brasil se ha caracterizado históricamente por su futbol vistoso a lo largo de todos los años, la habilidad de sus jugadores y el llamado ‘jogo bonito’, una identidad que convirtió a la Canarinha en una de las selecciones más admiradas del mundo. Sin embargo, esa imagen parece haberse diluido con el paso de los años y Bebeto recordó qué distinguía al combinado sudamericano.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, durante la investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, el histórico delantero brasileño habló sobre el presente de su selección, reconoció la importancia de recuperar su esencia y respaldó el proceso de Carlo Ancelotti, a quien pidió darle tiempo para desarrollar sus ideas.

Bebeto recuerda cuál es la identidad de Brasil

Al ser cuestionado sobre aquello que distingue al futbol brasileño y que parece haberse perdido con el paso del tiempo, Bebeto fue claro al señalar los elementos que históricamente definieron a la Canarinha: el juego bonito, la calidad y la habilidad individual.

“¿Cuál es nuestra identidad? El juego bonito, de calidad, de habilidad. A la gente le gustaba mucho ver al Brasil jugar”, expresó el campeón del mundo en Estados Unidos 1994.

Brasil Sub 20 celebrando gol en la Revelations Cup del 2021 | IMAGO7

Sobre el trabajo de Carlo Ancelotti, el exdelantero no escatimó elogios y lo calificó como uno de los mejores entrenadores del mundo. Además, consideró que el italiano necesita tiempo para transmitir sus conceptos y construir una selección a su manera.

“Uno de los mejores entrenadores del mundo. Ahora necesita tiempo, ¿no? Ancelotti no tuvo tiempo aún. Ahora, para este ciclo, él va a tener un tiempo exacto para que pueda colocar todas sus ideas en la Selección de Brasil. Tenemos jugadores de mucha calidad, muchas”, comentó.

Bebeto confía en que la combinación entre el talento de los futbolistas brasileños y el trabajo del estratega italiano pueda ayudar a que la Canarinha recupere el estilo que históricamente la identificó.

Raphinha cobra un penal en el partido de Brasil ante Australia | AP

Su hijo fue el motivo de la icónica celebración de Bebeto en 1994

Durante la charla, Bebeto también recordó uno de los festejos más emblemáticos de los Mundiales: cuando simuló arrullar a un bebé después de marcar ante Países Bajos en los cuartos de final de Estados Unidos 1994. La celebración, que realizó junto a Romário y Mazinho, tenía un significado muy especial: homenajear a su hijo Mattheus, quien acababa de nacer.

El exdelantero explicó que aquel gesto no representaba únicamente la alegría por haber marcado un gol, sino que era una manera de compartir con el mundo un momento importante para su familia.

“Porque allí yo no estaba conmemorando solamente el gol. El gol seguro que fue importante, pero yo estaba conmemorando a la familia”, recordó.

Mattheus también siguió los pasos de su padre y se convirtió en futbolista profesional. Durante la entrevista, Bebeto compartió que su hijo juega en Portugal con el Farense y que se encuentra muy contento con esta etapa de su carrera.