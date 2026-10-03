Los dirigidos por Ancelotti concluyeron su Fecha FIFA con un 0-4

Brasil cerró con autoridad su participación en la Fecha FIFA al imponerse 4-0 sobre India en Calcuta, en un partido donde la Canarinha se mostró cómodo con un Samuel Lino que catapultó la goleada con un doblete.

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¿Cómo fue el partido?

Desde los primeros minutos, Brasil asumió el control del encuentro y comenzó a encontrar espacios ante una defensa india que tuvo dificultades para contener la velocidad y el talento de los sudamericanos. La presión brasileña finalmente dio frutos al minuto 28, cuando Estevao apareció para abrir el marcador.

El joven atacante sacó un potente disparo que terminó colándose por el primer poste del guardameta asiático. El 1-0 permitió a Brasil jugar con mayor tranquilidad y mantener el dominio territorial.

Pedro anotando ante India en Calcuta | CAPTURA DE PANTALLA

La segunda anotación llegó al minuto 42, cuando Pedro recibió un pase filtrado que lo dejó prácticamente mano a mano frente al arquero. El delantero resolvió con precisión la oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 2-0 antes del descanso.

Brasil salió para la segunda mitad con la misma intención de atacar y ampliar la ventaja. Al minuto 58, Samuel Lino comenzó su gran noche con una definición de enorme calidad: recibió el balón y, con un exquisito toque con la parte interna, colocó la pelota junto al poste más lejano, haciendo imposible la reacción del guardameta.

Carlo Ancelotti dirigiendo el duelo ante los nipones | AP

El doblete de Samuel Lino

Con el 3-0 en el marcador, la Canarinha continuó buscando más goles y encontró nuevamente recompensa en los minutos finales. Samuel Lino volvió a aparecer en una jugada similar, esta vez por el sector izquierdo, para definir con categoría y conseguir su doblete.

El cuarto tanto cayó prácticamente sobre el tiempo agregado, cerrando una actuación redonda de Brasil en territorio indio. La superioridad brasileña quedó reflejada en el marcador y en la capacidad del equipo para transformar sus oportunidades en goles.

Samuel Lino con doblete en el India vs Brasil | X:@OBIDdyrn