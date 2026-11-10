Bebeto se rinde ante el talento de Gilberto Mora: “Tiene todo para ser una gran historia”

Bebeto se rinde ante el talento de Gilberto Mora | MEXSPORT

En entrevista con RÉCORD durante la investidura del Salón de la Fama 2026, el campeón del mundo con Brasil en 1994 destacó las condiciones de la joven promesa mexicana

Gilberto Mora sigue llamando la atención de figuras internacionales por su talento y proyección. Esta vez fue Bebeto, histórico delantero brasileño y campeón del mundo en Estados Unidos 1994, quien reconoció las condiciones del futbolista mexicano y lo señaló como un jugador distinto.

Durante una entrevista con RÉCORD en la investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, el exatacante también habló sobre lo que representa recibir este reconocimiento y recordó que detrás de una carrera exitosa existen años de sacrificio, disciplina y trabajo.

Bebeto destaca el talento de Gilberto Mora

Al ser cuestionado sobre qué opinión tiene de Gilberto Mora, Bebeto no dudó en destacar las características del joven mexicano. Aunque su respuesta fue breve, dejó claro que ve en él condiciones especiales para trascender en el futbol.

“Es un jugador muy diferente, es diferente. Yo creo que tiene todo para ser una gran historia también”, expresó el brasileño en entrevista con RÉCORD.

Las palabras de Bebeto se suman a los elogios que ha recibido Mora por su talento y madurez futbolística, pese a su corta edad. El joven mexicano se ha convertido en uno de los nombres que despiertan mayor expectativa de cara al futuro.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Bebeto reflexiona sobre el sacrificio detrás de su carrera

En el marco de su investidura al Salón de la Fama, el exdelantero explicó que este reconocimiento representa una oportunidad para valorar todo el esfuerzo que realizó durante su trayectoria profesional.

“Reconocimiento, la historia que hicimos en el futbol. Todos los que estamos acá, es importante este reconocimiento, porque la gente solo ve cuando estamos arriba, ¿no? Y no sabe cuánto fue difícil estar aquí, empezando de niño. Lo que se sufre para llegar al estrellato”, comentó.

Bebeto recuerda a México con nostalgia | X: CBF_Futebol

Bebeto también destacó que el camino hacia el éxito requiere mucho más que talento, pues detrás de los grandes logros existen años de preparación y constancia.

“Es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina”, señaló.

Finalmente, el campeón del mundo en 1994 aseguró que recibir este tipo de distinciones le permite mirar hacia atrás y confirmar que todos los sacrificios valieron la pena.

“Cuando usted recibe un reconocimiento de este, de un Salón de la Fama, ahí tú miras y miras cuánto fue importante, ¿no? Todo el trabajo, toda la dedicación, valió la pena”, concluyó.