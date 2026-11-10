Ramón Morales habla del valor de Gilberto Mora: “Que paguen lo que tengan que pagar”

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el histórico de Chivas destacó el talento de la joya mexicana

Gilberto Mora vale todos los millones. Ante las versiones que lo colocan a la joya mexicana con un valor de entre 25 y 35 millones de dólares, Ramón Morales compartió su opinión en él sobre cuánto deberían pagar por el joven futbolista mexicano.

En entrevista exclusiva con RÉCORD durante la investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, el histórico exjugador rojiblanco reconoció las condiciones de Mora y consideró que tiene la capacidad para jugar en el extranjero. Sin embargo, evitó establecer un precio y dejó una frase contundente: “Que paguen lo que tengan que pagar”.

Ramón Morales no le pone precio a Gilberto Mora

Al ser cuestionado sobre cuál sería la cifra correcta para que Gilberto Mora llegue al futbol europeo, Morales explicó que no se atrevería a ponerle valor a un futbolista, pues considera que primero debe reconocerse su condición humana.

“No lo sé, pero tiene la capacidad desde afuera; yo digo que sí, que paguen lo que tengan que pagar. Al final no le voy a poner valor a un futbolista, porque creo que es un ser humano antes que futbolista, pero creo que talento lo tiene”, declaró para RÉCORD.

El exmediocampista también habló sobre las cualidades del juvenil mexicano, a quien describió como un futbolista centrado y consciente del momento que vive. No obstante, señaló que todavía tiene un camino de crecimiento por delante, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Lo veo bien, un chavo que me tocó jugar contra su papá poquito, chavo que se ve muy centrado, muy consciente de lo que está viviendo. Le falta crecer, no hablo en futbol, le falta como todo en la vida, tú y yo, ir creciendo en madurez”, comentó.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ramón Morales también ve futuro en el proyecto de Chivas

Durante la charla, el histórico rojiblanco también compartió su opinión sobre el presente del Guadalajara. Reconoció el trabajo de Gabriel Milito y la identidad que ha comenzado a transmitir el equipo, aunque consideró que el proyecto necesita coronarse con títulos.

“Lo veo bien, lo veo con futuro. Me gusta la forma de jugar que está generando Milito y el equipo, los jugadores. Me gusta la responsabilidad que están teniendo los jugadores”, señaló.

Sin embargo, Morales recordó que Chivas es un equipo grande y que sus buenas sensaciones deben traducirse en campeonatos: “Ojalá y toda esta idea y toda esta inercia pueda al final, en un equipo grande, verse con campeonatos. Creo que le falta eso”.