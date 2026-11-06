El mediocampista del Houston Dynamo consideró que el joven futbolista de Xolos debe disfrutar su proceso de crecimiento

Gilberto Mora, con apenas 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana, ya ha llamado la atención por sus actuaciones en la Liga MX y con la Selección Mexicana a todo el mundo del futbol, generando el interés de clubes europeos. Ante las expectativas que comienzan a rodearlo, Héctor Herrera pidió no acelerar su desarrollo y permitirle disfrutar esta etapa de su carrera.

El actual jugador del Houston Dynamo y exSeleccionado Nacional consideró que tanto Mora como las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos necesitan tiempo para consolidarse, por lo que pidió evitar que la presión mediática y las comparaciones terminen afectando su crecimiento.

Héctor Herrera pide dejar tranquilo a Gil Mora

Durante una conferencia virtual organizada por la MLS, el experimentado centrocampista mexicano habló sobre el presente de Gilberto Mora y las expectativas que existen alrededor del futbolista de Tijuana, quien ha sido relacionado con equipos importantes de Europa, como Arsenal y Liverpool.

Herrera consideró que el joven debe concentrarse en seguir disfrutando del futbol y desarrollarse a su propio ritmo, sin que las exigencias externas se conviertan en una carga durante sus primeros años como profesional.

"Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien (...). Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", expresó.

Gilberto Mora será parte de la banca en el inicio del partido ante Rayados | Imago7

El futbolista de 36 años también habló sobre el futuro de la Selección Mexicana y consideró que es momento de darle protagonismo a las nuevas generaciones, de cara al siguiente proceso mundialista.

"Es el momento para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente Mundial bien", señaló Herrera, quien recordó que su edad ya no corresponde a los planes rumbo a la próxima Copa del Mundo.

"No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo Mundial voy a tener 40 años", comentó entre risas, aunque dejó claro que nunca le cerraría las puertas al Tricolor si requieren de sus servicios.

Héctor Herrera respalda a Rafa Márquez como técnico del Tri

Por otra parte, el exjugador del Atlético de Madrid y Porto también se pronunció sobre la nueva etapa de la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, a quien mostró su respaldo por tratarse de un histórico del futbol nacional y un antiguo compañero.

Herrera reconoció que el puesto de seleccionador representa una enorme responsabilidad debido a las críticas y expectativas que existen alrededor del equipo mexicano, pero confía en que Márquez podrá realizar un buen trabajo.

"Está en el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero, por la posición que es de seleccionador. Personalmente tiene mi apoyo y le desearé lo mejor, principalmente porque es Rafa, mi excompañero, un histórico de México y porque siempre quiero lo mejor para la Selección", concluyó.