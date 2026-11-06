Gilberto Mora, con apenas 18 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana, ya ha llamado la atención por sus actuaciones en la Liga MX y con la Selección Mexicana a todo el mundo del futbol, generando el interés de clubes europeos. Ante las expectativas que comienzan a rodearlo, Héctor Herrera pidió no acelerar su desarrollo y permitirle disfrutar esta etapa de su carrera.
El actual jugador del Houston Dynamo y exSeleccionado Nacional consideró que tanto Mora como las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos necesitan tiempo para consolidarse, por lo que pidió evitar que la presión mediática y las comparaciones terminen afectando su crecimiento.
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Héctor Herrera pide dejar tranquilo a Gil Mora
Durante una conferencia virtual organizada por la MLS, el experimentado centrocampista mexicano habló sobre el presente de Gilberto Mora y las expectativas que existen alrededor del futbolista de Tijuana, quien ha sido relacionado con equipos importantes de Europa, como Arsenal y Liverpool.
Herrera consideró que el joven debe concentrarse en seguir disfrutando del futbol y desarrollarse a su propio ritmo, sin que las exigencias externas se conviertan en una carga durante sus primeros años como profesional.
"Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien (...). Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", expresó.
El futbolista de 36 años también habló sobre el futuro de la Selección Mexicana y consideró que es momento de darle protagonismo a las nuevas generaciones, de cara al siguiente proceso mundialista.
"Es el momento para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente Mundial bien", señaló Herrera, quien recordó que su edad ya no corresponde a los planes rumbo a la próxima Copa del Mundo.
"No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo Mundial voy a tener 40 años", comentó entre risas, aunque dejó claro que nunca le cerraría las puertas al Tricolor si requieren de sus servicios.
Héctor Herrera respalda a Rafa Márquez como técnico del Tri
Por otra parte, el exjugador del Atlético de Madrid y Porto también se pronunció sobre la nueva etapa de la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, a quien mostró su respaldo por tratarse de un histórico del futbol nacional y un antiguo compañero.
Herrera reconoció que el puesto de seleccionador representa una enorme responsabilidad debido a las críticas y expectativas que existen alrededor del equipo mexicano, pero confía en que Márquez podrá realizar un buen trabajo.
"Está en el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero, por la posición que es de seleccionador. Personalmente tiene mi apoyo y le desearé lo mejor, principalmente porque es Rafa, mi excompañero, un histórico de México y porque siempre quiero lo mejor para la Selección", concluyó.