El exjugador mexicano compartió su sentir sobre la actualidad del futbolista de los Xolos

Gilberto Mora es el futuro del balompié mexicano. Con conceptos de veterano, pero la rebeldía de un joven, Morita ha conquistado el corazón de todos. El talento del mediocampista de los Xolos explotó a un nivel mundial en la Copa del Mundo 2026, aunque no todos conocen uno de los problemas que más lo aquejan: las lesiones.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Necaxa vs Tijuana: canales y horario del partido de Liga MX

En entrevista para el programa Infiltrados (de lunes a viernes a las 13:00 horas, en todas las plataformas de RÉCORD), Ignacio 'Nacho' Ambriz compartió su sentir con el gran número de dolencias que ha sufrido el mediocampista nacional. Para el exfutbolista mexicano, es preocupante la cantidad de lesiones en la joven carrera de Mora.

"Yo creo que debemos de tener paciencia, porque no es normal tanta lesión que está teniendo. Ahí hay un trabajo muy importante de un fortalecimiento que él debe de hacer (Gilberto Mora) para poder con esos 18 años seguir fuerte de cuerpo y mente", agregó Nacho.

Gilberto Mora, con la Selección Mexicana, en la Fecha FIFA de septiembre | IMAGO7

El aspecto mental, igual de importante que el físico para Mora

Además de comentar sobre el aspecto físico de Gilberto, el exjugador mexicano también destacó lo importante que debe ser para Morita mantenerse con los pies en la tierra. Ambriz explicó que el aficionado mexicano debe ser consciente de la magnitud de jugador que hay en estos momentos.

"Es normal hablar bien de un tipo que tiene las características fuera de lo normal del futbolista mexicano. Él debe de ir entendiendo que ahora es ídolo de mucha gente, a donde va llama la atención; entra de cambio y todo mundo lo ovaciona. Pero creo que las personas que están a su lado deben tratar de llevarlo de la mejor manera, nosotros y los medios debemos de bajar un poco los decibeles. Hay que esperar", aseveró.

Gilberto Mora será parte de la banca en el inicio del partido ante Rayados | Imago7

¿Cuál es el primer recuerdo de Nacho Ambriz y Gilberto Mora?

El 18 de agosto de 2024 no es una fecha baladí en el balompié nacional, pues aquel día comenzó la historia de Mora en el Máximo Circuito. El jugador de los Xolos recibió la oportunidad para debutar de la mano de Juan Carlos Osorio, en un partido en el Estadio Caliente ante León.

El entrenador de los Panzas Verdes en ese entonces era Nacho Ambriz, quien recordó el debut del juvenil mexicano. El exjugador comentó que desde el primer momento que lo vio le pareció muy joven, pero le deseó todo el éxito en su carrera.