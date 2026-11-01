Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana y mundialista con México, presente en el Gran Premio de México 2026 | PATRICIA SPÍNDOLA

Gilberto Mora, Aislinn Derbez y demás estuvieron a lo largo del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 se ha convertido en un espacio de la farándula y para personajes famosos, asistir a un fin de semana de la categoría se ha vuelto un tema de prestigio. El Gran Premio de México no fue la excepción y se dieron cita desde futbolistas como Gilberto Mora, hasta actrices como Aislinn Derbez.

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Como cada año, el Autódromo Hermanos Rodríguez le dio la bienvenida a diferentes personalidades, algunas como invitados de alguna escudería. Mientras que otros asistieron este domingo para disfrutar la carrera desde paddock club.

Gran Premio de la Ciudad de México | AP

El futbol presente en el Gran Premio de México

Uno de los primeros en robarse los reflectores fue Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana. El estratega estuvo en el paddock desde el jueves e incluso tuvo la oportunidad de platicar con Checo Pérez en el hospitality de Cadillac; además le entregó a Lewis Hamilton la llanta por ganar la pole position este sábado.

En la jornada del sábado, Duilio Davino asistió al pit lane walk, mientras que Gonzalo Piovi de Cruz Azul estuvo invitado en el garaje de Williams, aunque fue hasta el domingo que llegaron más jugadores exfutbolistas. Gilberto Mora fue el más destacado, pero también estuvieron presentes Diego Reyes y Kevin Álvarez, y exjugadores como Jorge Campos y Jonathan Dos Santos.

Francisco Iturbide, actualmente presidente de la Liga MX, fue otro de los personajes que acaparó las miradas este domingo en su llegada al paddock club. Incluso se dio unos momentos para opinar sobre el nuevo Fondo de Solidaridad y reiteró que están buscando estrategias para el mejor desarrollo del futbol mexicano en sus distintas categorías.

Jorge Campos, exjugador y leyenda mexicana, presente en el Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Qué otros famosos asistieron al México GP?

Osmar Olvera, clavadista multimedallista mundial y olímpico, también estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la jornada del sábado. Mientras que a nivel de la farándula, este domingo asistieron actrices como Aislinn Derbez, Martha Debayle, y Zuri Vega, y el cantante Yahir, así como el youtuber Escorpión Dorado.

Finalmente, sorprendió la presencia de Chumel Torres y Loret de Mola en el pitlane durante el sábado. Ambos son de los más fieros críticos del actual gobierno nacional, pero no dudaron en asistir al Gran Premio de México, un evento que reúne la opulencia y el exceso material, sobre todo en la zona del paddock.