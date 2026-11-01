La influencer se caracterizó como uno de los futbolistas más icónicos de la historia y no dejó escapar ningún detalle de su homenaje

Halloween llegó con una sorpresa muy futbolera gracias a Milica, quien llamó la atención con un disfraz inspirado en Eusebio, una de las grandes leyendas del balompié mundial.

La influencer cuidó cada detalle de su caracterización, desde el uniforme hasta el maquillaje en el rostro, para recrear la imagen del histórico delantero portugués, conocido como 'La Pantera Negra'.

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La argentina ha aprovechado la festividad, como muchos otros, para poder caracterizarse de sus personajes favoritos, siendo de las figuras públicas que se han robado los reflectores las últimas semanas.

Con este original homenaje, Milica demostró que el espíritu de Halloween también puede combinarse con la pasión por el futbol y recordar a figuras que dejaron huella en la historia del deporte.