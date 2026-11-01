El luchador irlandés y la famosa conductora 'rompieron' las redes sociales presumiendo su disfraz de Halloween

Este 2026 será la única vez hasta 2037 que Halloween se celebre en sábado, por lo que muchas personas en el mundo han presumido sus disfraces en redes sociales, tal y como lo han hecho Finn Bálor y Vero Rodríguez 'La Güera', quienes recrearon uno de los momentos más graciosos que tuvo la Copa del Mundo.

La conductora de Telemundo ha aprovechado su parecido físico con Anthony Gordon para que su esposo sea el 'Vasco' Aguirre y así, ambos recreen la escena en la que ambos protagonistas intercambiaron un diálogo y sonrisas en el fin de la participación de la Selección Mexicana en el más reciente Mundial.

"Gordon... F*ck you"

Las cuentas personales de Finn y Vero han dejado ver la creatividad del matrimonio internacional, pues en su casa, Bálor se vistió con un traje azul oscuro, tal y como lo hizo Javier Aguirre en el duelo ante Inglaterra; a su vez, 'La Güera' tan solo se vistió con una playera de Inglaterra, pues el look en su cabello se asimila mucho al de Gordon en dicho compromiso.

Lo gracioso de esto también se da porque ambos recrearon el diálogo tan famoso que hizo viral dicho fragmento del duelo de Octavos de Final en el Mundial, con Aguirre diciendo: "Gordon, f*ck you", para inmediatamente hacer una sonrisa sarcástica en su rostro.

Todos los comentarios han dejado saber que les gustó demasiado el disfraz del matrimonio, pues hay seguidores suyos que han llegado al límite de comentar que le contarán a sus hijos que ellos eran los verdaderos Javier Aguirre y Anthony Gordon.

Bálor también se 'disfrazó' en SmackDown

Finn Bálor sorprendió al universo de WWE con el regreso de su icónico personaje de 'El Demonio', durante la edición de SmackDown del viernes 30 de octubre. En una noche especial por Halloween, el luchador irlandés apareció después de que Gunther interrumpiera un segmento protagonizado por Danhausen. Cuando parecía que el austríaco tenía todo bajo control, las luces del recinto se apagaron para dar paso a la inesperada aparición de Bálor, quien recuperó su característico maquillaje y desató una ofensiva contra su rival.

El Demonio atacó a Gunther con una serie de golpes y movimientos, entre ellos un Sling Blade, antes de lanzarlo contra una mesa colocada en una esquina del cuadrilátero. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Bálor subió a una escalera y ejecutó un espectacular Coup de Grâce sobre el austríaco, quien se encontraba tendido en la mesa de comentaristas. Este regreso incrementó las expectativas sobre un posible enfrentamiento entre ambos en Crown Jewel 2026, aunque WWE todavía no ha confirmado oficialmente el combate.