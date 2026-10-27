El poseedor del maletín buscará un campeonato más dentro de WWE

El 2026 puede seguir siendo uno de los mejores años en la carrera de Penta, pues pese a que hoy en día es Mr. Money in the Bank, Crown Jewel 2026 será la oportunidad para que el 'Cero Miedo' pueda sumar un campeonato más a su historial, esta vez junto a su amigo Je'von Evans.

Serán los campeonatos en parejas de Raw los que estén en juego ante dos de los miembros de The Vision: Austin Theory y Bron Breakker, este último que ya ha sido vencido por el mexicano oriundo de Ecatepec.

Podría interesarte Futbol Penta Zero Miedo, visita de lujo en el Hidalgo para el Pachuca vs Cruz Azul

Penta quiere oro compartido

En uno de los segmentos en backstage de Monday Night Raw este 26 de octubre, Adam Pearce le dio a Je'von Evans y Penta, quienes estaban en la enfermería siendo revisados, la oportunidad por los campeonatos mundiales en parejas en este momento en posesión de The Vision.

Esto debido a que en luego de la primera lucha entre Je'von y Sami Zayn por el campeonato de WWE, tanto Bron Breakker como Bronson Reed atacaron a Evans y al luchador mexicano, quien había acudido en la ayuda de uno de sus mejores amigos en el show de la marca roja.

Es por ello que 'la cita' ha sido confirmada, será el 7 de noviembre en el evento de Crown Jewel cuando ambos luchadores babyface busquen las preseas de una de las facciones más representativas de los lunes por la noche durante el 2026.

¿Se podría cancelar el combate?

Aunque Penta y Je'Von Evans tienen programada esta oportunidad por los Campeonatos Mundiales en Parejas de WWE, su combate en Crown Jewel 2026 podría verse afectado por la situación de seguridad en Medio Oriente. El evento está previsto para el próximo 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, en medio de reportes sobre posibles ataques de Irán que han generado incertidumbre sobre la realización del espectáculo.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, autoridades estadounidenses recibieron reportes de inteligencia sobre presuntos planes de Irán para realizar ataques contra ciudadanos y personal de Estados Unidos en distintas regiones, incluido Medio Oriente. Aunque no existe información que señale directamente a WWE Crown Jewel como un posible objetivo, la situación ha generado interrogantes sobre la seguridad de los luchadores, el personal de la empresa y los aficionados que asistirán al evento.